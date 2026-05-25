Polícia investiga morte de mais de 60 animais em Teixeira por suspeita de envenenamento

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A Polícia Civil da Paraíba está investigando a morte de 61 cachorros por envenenamento no município de Teixeira, Sertão da Paraíba, ao longo dos últimos dois meses. As investigações estão sendo feitas por parte da delegacia de Teixeira. A informação foi confirmada ao Jornal da Paraíba pelo delegado Leonardo Marsicano.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que veneno tenha sido colocado em cortes miúdos de carne bovina e frango. As investigações apontam que a maioria dos animais mortos eram cães em situação de rua, mas alguns também tinham tutores.

A polícia solicitou exames periciais e necroscópicos ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e ao Instituto de Polícia Científica (IPC), em Patos, para identificar a causa das mortes.

De acordo com a Polícia Civil, os exames foram solicitados no dia 30 de abril e devem ser concluídos até 30 de maio. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Ainda segundo a polícia, testemunhas já foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança de áreas próximas aos locais onde os animais foram encontrados estão sendo analisadas.