segunda-feira, maio 25, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Polícia investiga morte de mais de 60 animais em Teixeira por suspeita de envenenamento

admin1

Reprodução/Pixabay

A Polícia Civil da Paraíba está investigando a morte de 61 cachorros por envenenamento no município de Teixeira, Sertão da Paraíba, ao longo dos últimos dois meses. As investigações estão sendo feitas por parte da delegacia de Teixeira. A informação foi confirmada ao Jornal da Paraíba pelo delegado Leonardo Marsicano.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que veneno tenha sido colocado em cortes miúdos de carne bovina e frango. As investigações apontam que a maioria dos animais mortos eram cães em situação de rua, mas alguns também tinham tutores.

A polícia solicitou exames periciais e necroscópicos ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e ao Instituto de Polícia Científica (IPC), em Patos, para identificar a causa das mortes.

De acordo com a Polícia Civil, os exames foram solicitados no dia 30 de abril e devem ser concluídos até 30 de maio. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Ainda segundo a polícia, testemunhas já foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança de áreas próximas aos locais onde os animais foram encontrados estão sendo analisadas.

Você pode gostar também

NOTA – Secretaria de Saúde de Campina Grande

NOTA – Secretaria de Saúde de Campina Grande | Prefeitura de Campina Grande – PB

admin1

Parte do Republicanos dá sinais de que vai soltar a mão de Lucas para ficar com Cícero

admin1

Homenageados por Mion, Caetano e Bethânia se emocionam e emocionam quem os admira

admin1