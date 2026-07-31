Semob-JP realiza ação educativa no Dia do Motociclista reforçando a segurança no trânsito

Em alusão ao Dia do Motociclista, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realizou, na tarde desta segunda-feira (27), um comando educativo em frente à Igreja Cidade Viva, no bairro Altiplano. A atividade integra a programação da Semana Nacional de Prevenção a Sinistros com Motociclistas.

O comando educativo aconteceu com abordagens diretas aos condutores, incluindo adesivagem e orientações sobre regras de circulação, uso de equipamentos obrigatórios e a importância do capacete para a preservação da vida.

Ao orientar os motociclistas, a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito (Died) da Semob-JP, Gilmara Branquinho, alertou para os comportamentos de risco mais frequentes no trânsito, como o excesso de velocidade, a desatenção em cruzamentos e a circulação irregular sobre calçadas e canteiros centrais.

“Chamamos a atenção para a pressa nos deslocamentos, especialmente entre motociclistas que utilizam o veículo para o trabalho, como entregadores, ou para cumprir compromissos diários. Essa urgência pode levar à prática de infrações e aumentar o risco de sinistros. A recomendação é reduzir a velocidade, sobretudo ao se aproximar das faixas de pedestres, e redobrar a atenção durante todo o trajeto”, alertou.

Durante a ação, motociclistas abordados reforçaram a importância da conscientização. O motoentregador Marcelo Souza falou que nunca se envolveu em sinistros, respeita os limites de velocidade e utilizar a motocicleta principalmente para o deslocamento ao trabalho. “Desejo neste Dia do Motociclista mais paciência e responsabilidade no trânsito, tanto por parte dos motociclistas quanto dos demais condutores. Que Deus abençoe a todos nós todos os dias, pois é uma profissão que atrai riscos”, afirmou.

Programação da Semana Nacional de Prevenção a Sinistros com Motociclistas:

Terça-feira (28)

8h30 – Avenida Juscelino Kubitschek – Geisel

Quarta-feira (29)

8h30 – Faixa de pedestre do Paraíba Mall (foco no motociclista) – Jardim Oceania;

15h – Empresa AeC – Mangabeira

Quinta-feira (30)

8h30 – Faixa de pedestres da Rua Manoel Ângelo de Oliveira, em Mangabeira;

15h – Avenida Cabo Branco – Bar do Cuscuz.

Sexta-feira (31)

8h30 – Faixa de pedestre do Shopping Tambiá;

15h – Mag Shopping, no bairro Manaíra.

Sábado (1º de agosto)

8h – Curso Básico de Pilotagem Segura