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Mais de 60% dos médicos que atendem crianças em João Pessoa e Campina Grande não são pediatras

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Atendimento de pediatra // Foto: Reprodução Magnific – https://www.magnific.com/br/fotos-gratis/bebe-visitando-o-medico-para-um-checkup_18641860.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=96a8c122-5f33-47b8-92ec-de775257d806&query=pediatra+e+crian%C3%A7a. Jornal da Paraíba

Mais de 60% dos médicos que atendem crianças em serviços de saúde de João Pessoa e Campina Grande não possuem especialização em pediatria, segundo levantamento publicado pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) junto a Sociedade Paraibana de Pediatria. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (27), durante evento dedicado ao Dia do Pediatra.

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O levantamento analisou sete unidades de saúde de João Pessoa e Campina Grande e apontou que um número considerável de médicos formados atuam sem o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em pediatria. O número exato não foi divulgado.

Segundo o conselheiro do CRM-PB, João Medeiros, o objetivo do levantamento é destacar a importância da formação especializada para médicos que atendem grupos específicos, como crianças.

A formação especializada é extremamente importante para o atendimento adequado de um ser muito vulnerável, em franco crescimento e desenvolvimento e que certamente precisa de um atendimento mais especializado“, disse.

Para a presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, Socorro Martins, a falta de formação específica para atender crianças pode aumentar os riscos durante o atendimento e dificultar o diagnóstico.

Às vezes o diagnóstico retardado, a condução terapêutica, o acompanhamento longitudinal dessa criança, o estabelecimento dos vínculos psicoafetivos tanto com a criança como a família, que isso é inerente à formação do pediatra, porque esse vínculo que o pediatra tem com as famílias, nenhuma tecnologia substitui, nenhum profissional“, afirmou.

Diante do cenário constatado, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRMPB) e a Sociedade Paraibana de Pediatria assinaram um termo de cooperação para acompanhar as unidades de saúde do estado nas quais foi identificada a ausência desses profissionais.

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