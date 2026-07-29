conheça a aliança e quais aéreas participam

Por MRNews



Quando falamos em emissões de passagens com milhas, conhecer as grandes alianças aéreas é um dos passos mais importantes para ampliar suas possibilidades de resgate. Entre elas, a oneworld ocupa uma posição de destaque por reunir companhias reconhecidas mundialmente pela qualidade de seus serviços, especialmente em voos internacionais e cabines premium.

Para quem utiliza programas de fidelidade, entender como funciona essa aliança significa ter acesso a centenas de destinos e a diferentes formas de emitir uma mesma passagem utilizando milhas de programas parceiros. Segundo o especialista em emissões, Hugo Reis, essa não é a maior aliança, mas a melhor, sem sua visão para emissão de passagens partindo do Brasil, por usar tanto o ecossistema Avios quanto o AADvantage,

O que é a oneworld?

A oneworld é uma aliança global de companhias aéreas fundada em 1999 com o objetivo de integrar suas empresas participantes e oferecer uma experiência de viagem mais conectada.

Na prática, isso significa que um passageiro pode viajar utilizando diferentes companhias da aliança em um único itinerário, acumular milhas em programas parceiros e, principalmente, emitir passagens utilizando milhas de outra empresa integrante da rede.

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Hoje, a oneworld atende mais de 900 destinos em aproximadamente 170 países e territórios, sendo considerada uma das três maiores alianças aéreas do planeta.

Os passageiros que utilizam programas de fidelidade das companhias da aliança podem aproveitar diversos benefícios, entre eles:

Emissão de passagens utilizando programas parceiros;

Acúmulo e resgate de milhas entre companhias participantes;

Itinerários internacionais integrados;

Conexões simplificadas entre diferentes empresas;

Reconhecimento de status elite em toda a aliança;

Acesso a salas VIP para passageiros elegíveis;

Check-in e despacho de bagagem em itinerários combinados.

Essas vantagens tornam a oneworld uma excelente opção para quem deseja emitir passagens internacionais utilizando milhas.

Atualmente, a aliança é composta pelas seguintes companhias aéreas:

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Companhia País de origem Alaska Airlines Estados Unidos American Airlines Estados Unidos British Airways Reino Unido Cathay Pacific Hong Kong Fiji Airways Fiji Finnair Finlândia Iberia Espanha Japan Airlines Japão Malaysia Airlines Malásia Oman Air Omã Philippine Airlines* Futuro membro Qantas Austrália Qatar Airways Catar Royal Air Maroc Marrocos Royal Jordanian Jordânia SriLankan Airlines Sri Lanka

*A Philippine Airlines foi anunciada como futura integrante da aliança.

Embora a LATAM Airlines tenha deixado oficialmente a oneworld em 2020, ela continua mantendo acordos bilaterais com diversas empresas da aliança.

Isso significa que, em muitas rotas, ainda é possível emitir voos operados pela LATAM utilizando programas de fidelidade de companhias parceiras.

Entre os principais parceiros para emissão de voos da LATAM estão:

Qatar Airways Privilege Club (Avios);

Alaska Mileage Plan;

Qantas Frequent Flyer;

Cathay Pacific Asia Miles;

Japan Airlines Mileage Bank.

Essas parcerias são especialmente importantes para quem busca emissões utilizando tabelas fixas, muitas vezes mais vantajosas do que a precificação dinâmica do LATAM Pass.

Para quem mora no Brasil, alguns programas da oneworld costumam oferecer excelentes oportunidades de emissão.

Programa Destaque Qatar Airways Privilege Club Utiliza Avios e possui excelente integração com British Airways British Airways Executive Club Ideal para voos de curta distância e utilização de Avios Iberia Plus Ótima opção para emissões entre Brasil e Europa Alaska Mileage Plan Conhecido pelas tabelas fixas competitivas American AAdvantage Grande cobertura mundial e ampla disponibilidade

A principal vantagem da oneworld está na flexibilidade.

Em vez de depender exclusivamente do programa de fidelidade da companhia que opera o voo, o passageiro pode comparar diferentes programas parceiros e escolher aquele que oferece a melhor emissão.

Em muitos casos, o mesmo assento pode estar disponível em mais de um programa, com diferenças significativas na quantidade de milhas exigidas.

Essa estratégia permite reduzir o custo da emissão e aproveitar promoções específicas de cada programa.

Ao longo do Método VBM, a oneworld será utilizada em diversas estratégias de emissão internacional, principalmente por meio de programas como Qatar Airways Privilege Club, British Airways Executive Club, Iberia Plus e Alaska Mileage Plan.

Esses programas oferecem acesso a uma ampla rede de companhias e representam algumas das melhores alternativas para emitir passagens em Classe Econômica, Executiva e Primeira Classe utilizando milhas.

Conhecer o funcionamento da aliança é o primeiro passo para entender como encontrar disponibilidade, comparar programas parceiros e escolher a emissão mais vantajosa para cada viagem.