Acolhimento e convivência transformam histórias e fortalecem o envelhecimento saudável em João Pessoa

Por MRNews



Diante do crescimento da população com 60 anos ou mais, realidade observada em todo o país, a Prefeitura de João Pessoa investe em políticas públicas que promovem um envelhecimento ativo e digno, valorizando a autonomia, os vínculos e a convivência. Neste domingo (26), quando é celebrado o Dia dos Avós, a gestão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça o compromisso com o cuidado integral da população idosa.

A responsabilidade da administração municipal com o envelhecimento saudável se reflete em indicadores de qualidade de vida. João Pessoa é destaque no Índice de Progresso Social (IPS), que avalia aspectos relacionados à saúde, ao bem-estar e às condições sociais. Na rede municipal de saúde, esse resultado é fortalecido por ações desenvolvidas na Atenção Primária, como os Grupos Operativos de Idosos, conhecidos como Grupos de Convivência, realizados nas unidades de saúde da família (USFs). Os encontros promovem acolhimento, fortalecem vínculos, incentivam a socialização e estimulam um envelhecimento mais ativo, saudável e com qualidade de vida.

“Os Grupos de Convivência estão presentes em quase todas as USFs de João Pessoa, permitindo que esse cuidado aconteça perto da casa das pessoas, com acompanhamento contínuo das equipes de saúde. Mais do que momentos de integração, esses grupos promovem autonomia, incentivam o cuidado com a própria saúde, ajudam na prevenção de agravos e fazem com que a pessoa idosa seja protagonista do seu processo de envelhecimento. Também têm um papel essencial no enfrentamento do isolamento social, fortalecendo redes de apoio e mostrando que envelhecer com qualidade de vida passa pelo convívio, pela participação e pelo sentimento de pertencimento à comunidade”, destaca a coordenadora da Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa da SMS, Andréa Coutinho.

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A SMS disponibiliza uma ampla rede de cuidados voltada à pessoa idosa, com o suporte especializado da Policlínica Municipal da Pessoa Idosa, referência no atendimento especializado na Capital, localizada no anexo do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI). A unidade oferece um cuidado integral, com atuação de uma equipe multidisciplinar formada por médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros profissionais.

“Nossa missão vai muito além do consultório médico. Trabalhamos para que a pessoa idosa envelheça com autonomia, independência e qualidade de vida. Na Policlínica, esse cuidado é desenvolvido de forma multidisciplinar, com profissionais de diferentes áreas e dez grupos terapêuticos que estimulam a memória, a cognição, a saúde física, a postura e o bem-estar. Mais do que promover saúde, esses grupos fortalecem a convivência, incentivam hábitos de vida saudáveis, estimulam a troca de experiências e reforçam a importância do autocuidado. Também realizamos ações educativas sobre temas como saúde física, mental, bucal, social e financeira, contribuindo para que nossos idosos envelheçam de forma mais ativa, segura e consciente”, ressalta a diretora-geral da Policlínica Municipal da Pessoa Idosa, Maria José Carneiro.

Os resultados desse trabalho podem ser vistos na história de Ivanilda Maria Santana da Silva, de 80 anos. Avó de seis netos e bisavó de três bisnetos, ela encontrou nos grupos de convivência da rede municipal de saúde acolhimento e amizade para seguir em frente após a perda do esposo, com quem foi casada por 47 anos. Morando sozinha há dez anos, faz dos encontros parte da sua rotina e diz que foi na convivência com outros idosos que reencontrou a alegria de viver.

“Depois que meu esposo faleceu, eu fiquei só na saudade, com depressão. Como moro sozinha e não quis ir para a casa dos meus filhos, encontrei nos grupos acolhimento, carinho, amizade e muita alegria. Sou muito feliz e a solidão foi embora. Tem dias em que a tristeza tenta aparecer, mas eu levanto a cabeça, tomo meu banho, me arrumo, passo meu perfume e venho para os grupos. Quando volto para casa, tenho a companhia dos meus dois cachorrinhos, que amo demais. Eu voltei a sorrir pra vida e agradeço a Deus por cada dia. É isso que me faz seguir em frente”, relata.

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A história de Ivanilda mostra que o amor também pode ser uma forma de cura quando se transforma em cuidado diário, por meio do acolhimento, da escuta e da convivência. Esses vínculos fortalecem a autoestima, contribuem para o bem-estar e ajudam a pessoa idosa a viver essa fase da vida com mais dignidade e alegria. Histórias como a dela refletem o propósito da gestão municipal de promover um envelhecimento saudável, com autonomia, cuidado integral e espaços de convivência que fortalecem vínculos e criam oportunidades para que mais idosos encontrem novos motivos para sorrir.

Quem desejar participar de um dos Grupos de Convivência pode procurar a USF de referência do seu bairro para consultar os dias e horários das atividades ou buscar orientações diretamente na Policlínica Municipal da Pessoa Idosa, no bairro de Tambiá.