Inscrições para concurso da UEPB com salários de até R$ 3,7 mil terminam neste domingo (26)

Central de aulas da UEPB, em Campina Grande. Foto: Foto: Junot Lacet Filho/Jornal da Paraíba/Arquivo. Central de aulas da UEPB, em Campina Grande. Foto: Foto: Junot Lacet Filho/Jornal da Paraíba/Arquivo

As inscrições para o concurso da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que oferece oito vagas para cargos de níveis fundamental, médio e técnico, se encerram neste domingo (26). As oportunidades do concurso estão distribuídas entre três campi da universidade e oferecem salários de até R$ 3.768,36. Confira lista de vagas disponíveis abaixo.

Os candidatos devem se inscrever por meio do Sistema Integrado de Gestão de Processos Seletivos (SIGEPS), disponível no site da CPCon.

Vagas disponíveis

As oportunidades são distribuídas entre os campi da UEPB em Campina Grande, Lagoa Seca e Araruna. Confira os cargos ofertados:

Técnico em Agropecuária – 1 vaga – Campus II, em Lagoa Seca;

Técnico em Prótese Dentária – 1 vaga – Campus I, em Campina Grande;

Técnico em Laboratório de Física – 1 vaga – Campus VIII, em Araruna;

Técnico em Radiologia – 1 vaga – Campus I, em Campina Grande;

Técnico em Radiologia – 2 vagas – Campus VIII, em Araruna;

Auxiliar de Laboratório de Fotografia – 2 vagas – Campus I, em Campina Grande.

Salários

De acordo com o edital, a jornada de trabalho varia entre 24 e 40 horas semanais, conforme o cargo escolhido.

A remuneração inicial varia entre R$ 2.104,23 e R$ 3.768,36, podendo ser acrescida de gratificações e outras vantagens previstas em lei.

Novo cronograma

Inicialmente, as inscrições terminariam no dia 12 de julho. Entretanto, esse prazo foi prorrogado e, com isso, outras datas do cronograma do concurso também foram alteradas. Confira abaixo os principais prazos:

Inscrições: de 26 de maio a 26 de julho de 2026;

de 26 de maio a 26 de julho de 2026; Solicitação de atendimento especial, nome social, vagas reservadas e condição de jurado: até 26 de julho;

até 26 de julho; Prazo para pagamento da taxa de inscrição: 27 de julho;

27 de julho; Envio da documentação comprobatória: até 27 de julho;

até 27 de julho; Divulgação das inscrições homologadas (preliminar): 29 de julho;

29 de julho; Prazo para recursos: de 30 a 31 de julho;

de 30 a 31 de julho; Resultado dos recursos e divulgação da concorrência: 6 de agosto.

Provas e resultado final

A prova objetiva está prevista para o dia 23 de agosto. Já a prova prática, destinada aos cargos previstos em edital, deve ser aplicada em 18 de outubro. O resultado final do concurso permanece previsto para ser divulgado em 28 de outubro.

Concurso da UEPB