onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

A Série C do Campeonato Brasileiro chega à 13ª rodada, e o Botafogo-PB entra em campo de olho em uma vaga no G-8 da competição. Para seguir na briga pela zona de classificação, o Belo terá pela frente o Anápolis, que vive situação oposta e ocupa a lanterna da tabela. A partida será disputada neste domingo (5), às 21h, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, Goiás.

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Anápolis x Botafogo-PB pela Série C do Campeonato Brasileiro. (Foto: Arte/Elvira Samara)

Com apenas duas vitórias no torneio, o Anápolis amarga a última colocação da Série C. Na rodada passada, a equipe goiana empatou em 1 a 1 com o Caxias e, caso vença o Botafogo-PB, poderá deixar a zona de rebaixamento.

Já o Botafogo-PB chega embalado pela segunda vitória consecutiva na competição e está a dois pontos do G-8. Na última rodada, o Alvinegro da Estrela Vermelha venceu o Brusque, vice-líder da Série C, por 2 a 0, com mais uma atuação decisiva do camisa 10, Nenê, que ampliou a vantagem como artilheiro da equipe na temporada.

Data, horário e local de Anápolis x Botafogo-PB

Dia: 5 de julho (domingo)

5 de julho (domingo) Hora: 21h

21h Local: Estádio Jonas Duarte

Transmissão de Anápolis x Botafogo-PB

Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do SportyNet+.

a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do SportyNet+. Onde ouvir: nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN . A narração é de Raelson Galdino , os comentários de Expedito Madruga e reportagens de Pedro Quaresma .

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Prováveis escalações

Anápolis: Victor Hugo, Rubinho, Igor Souza, Rafael Costa e Leonan; Kauan Martins, Mila e Juninho; Kaik, Gonzalo e Gustavo Henrique. Técnico: Roberto Fernandes.

Victor Hugo, Rubinho, Igor Souza, Rafael Costa e Leonan; Kauan Martins, Mila e Juninho; Kaik, Gonzalo e Gustavo Henrique. Roberto Fernandes. Botafogo-PB: Luiz Daniel, Erick, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela, Igor Maduro, Dudu Hatamoto e Rodolfo; Nenê e Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes.

Arbitragem

Árbitro principal: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR)

Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR) Árbitro assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Árbitro assistente 2: Weber Felipe Silva (PR)

Weber Felipe Silva (PR) Quarto árbitro: Lee Harrison Wall dos Santos (GO)

Dia a dia do Botafogo-PB

Quarta-feira (1°)

O Botafogo-PB realiza treino na Maravilha do Contorno;

Quinta-feira (2)

O Belo realiza treino no período da tarde no CT da Maravilha do Contorno;

Sexta-feira (3)

O Botafogo-PB viaja para Brasília para o confronto contra o Anápolis;

Sábado (4)

O Belo viaja para Anápolis para o confronto da Série C.

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