Guerra entre facções e polarização motivam pedidos de tropas federais em cidades da Paraíba

Alistamento militar obrigatório começa nesta quinta-feira (1º); saiba como se inscrever – Foto: Divulgação. Kleide_Teixeira

Confrontos armados entre facções criminosas e a polarização política levaram juízes a solicitar tropas federais para três cidades paraibanas durante as Eleições de 2026. O procedimento envolve, até o momento, as zonas eleitorais de Itabaiana, Piancó e Bayeux.

De acordo com despacho assinado nesta sexta-feira (08) pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, as três cidades apontaram necessidade de apoio das Forças Armadas para garantir a segurança da votação e da apuração dos votos.

Razões para os pedidos

No caso de Itabaiana, a 6ª Zona Eleitoral relatou um cenário de conflito armado entre facções criminosas rivais, descrito no documento como semelhante a “guerrilha urbana e rural”, com risco de coação eleitoral sobre cerca de 19 mil eleitores da região.

Já em Piancó, a 32ª Zona Eleitoral apontou “grave polarização política” e histórico de animosidade entre grupos adversários. O relatório menciona inclusive a prisão de uma liderança política suspeita de planejar atentado contra um adversário político.

Em Bayeux, a 61ª Zona Eleitoral justificou o pedido com base em confrontos entre facções criminosas e relatos de expulsão forçada de moradores em áreas onde funcionam seções eleitorais, o que, segundo o magistrado responsável, compromete o livre acesso dos eleitores e a segurança dos trabalhos eleitorais.

O despacho informa ainda que as outras 65 zonas eleitorais não solicitaram reforço federal. Dessas, 34 comunicaram formalmente que as forças estaduais, Polícia Militar e Polícia Civil, são suficientes para garantir a normalidade do pleito.

Por outro lado, os outros 31 juízes restantes permaneceram “silentes”, dentro do prazo fixado, sendo considerados como não necessitantes de auxílio extraordinário, segundo o presidente do TRE-PB.

A cidade de Cabedelo, na região metropolitana, é um exemplo de como as facções criminosas atuam no processo eleitoral. A cidade passou por Eleições suplementares no dia 12 de abril, em razão da cassação do prefeito eleito em 2024. O pleito teria sido contaminado por grupos criminosos. Neste domingo (10), uma reportagem do Fantástico vai mostrar a relação do crime com o poder público na cidade. Apesar disso, até o momento, não há pedido relacionado ao município para envio de tropas federais em 2026.

Agora, os pedidos serão autuados separadamente e encaminhados para análise. Antes do envio para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável por autorizar ou não o envio das tropas federais, os pedidos precisam ser analisados pelo governador Lucas Ribeiro (PP).

Confira a seguir trecho do processo que tramita no TRE-PB

Reprodução