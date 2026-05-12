Série C 2026 registra média de 2.281 torcedores pagantes em 5 rodadas; Botafogo-PB está no Top-10

A boa presença de público tem sido um dos pontos positivos deste início de Série C. Em apenas 5 rodadas, mais de 100 mil pessoas já pagaram para assistir uma partida da competição. (Veja o ranking completo mais abaixo).

No caso do Botafogo-PB, a média de 2.461 torcedores pagantes coloca o Belo na 6ª posição no ranking de público do torneio até aqui. O levantamento foi feito pelo site de estatísticas Sr Goool.

Botafogo-PB registra média de 2.461 torcedores até a 5ª rodada da Série C. (Foto: João Neto/Botafogo-PB)

Em duas partidas disputadas como mandante, o Belo soma 4.922 pagantes, ficando na frente de equipes como Caxias, Confiança e Brusque.

Agora, a liderança isolada pertence ao Santa Cruz, que vive grande momento nas arquibancadas. O Santa já ultrapassou a marca de 21 mil pagantes em apenas dois jogos no Arruda e possui média superior a 10 mil torcedores por partida.

Outro destaque é o Paysandu, que aparece na segunda colocação do ranking, com média de 7.188 pagantes e mais de 21 mil torcedores acumulados em três partidas como mandante. Guarani e Figueirense também aparecem entre os clubes com melhores números.

Santa Cruz x Amazonas, pela Série C. (Foto: Sávyo Miguel/FPF-PE)

O maior público pagante foi no confronto entre Santa Cruz e Amazonas, com 12.012 torcedores. O 2° lugar fica com o próprio Santa Cruz, que colocou 9.253 torcedores contra o Itabaiana. Já o 3° lugar foi a partida entre Paysandu e Brusque, com 8.176 pagantes.

Confira o ranking de público pagante na Série C 2026:

Veja o ranking de público pagante da Série C 2026. (Arte: Chatgpt)

Ao todo, a Série C já contabiliza 104.919 torcedores pagantes após o encerramento da quinta rodada, com uma média de 2.281 pessoas por partida. A expectativa é de crescimento, principalmente com a disputa pelas vagas no quadrangular de acesso.

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