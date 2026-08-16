Governador Lucas Ribeiro destina mais de R$ 136 milhões para Vale do Piancó durante plenária do ODE em Itaporanga — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro abriu, nesta sexta-feira (8), a segunda plenária do Ciclo 2026 do Orçamento Democrático Estadual (ODE), no município de Itaporanga (7ª Região Geoadministrativa), ocasião em que fez entregas que ultrapassam os R$ 136 milhões em investimentos para o Vale do Piancó — entre os destaques, estão a ordem de serviço para a implantação e pavimentação da rodovia estadual PB-366, contemplando o trecho Aguiar até o entroncamento da PB-348 para São José de Piranhas, com investimentos superiores a R$ 77,8 milhões e convênio para reforma do mercado público de Itaporanga. Durante a audiência do ODE, Lucas Ribeiro recebeu o Título de Cidadão de Itaporanga.

Ao abrir a plenária, o chefe do Executivo estadual destacou a importância do ODE nos investimentos que o Governo realiza. “Que alegria estar com vocês nesta noite, sentindo toda essa energia desse ginásio lotado. O Orçamento Democrático é um momento necessário, em que o nosso Governo decide escutar da população o que é prioridade para cada cidade, para cada região. A gente só vai acertar quando a gente ouvir as pessoas, se a gente ouvir quem sente na pele as dificuldades do dia a dia — é o que temos feito nesses últimos anos”, afirmou.

O secretário-executivo do ODE, Júnior Caroé, também evidenciou a importância das plenárias no fortalecimento da democracia. “É uma satisfação para nós, que fazemos o Governo do Estado, voltar ao Vale do Piancó para ouvir as prioridades dessa região. Aproveitem esse momento, de efetiva transformação, da melhor maneira possível”, comentou.

Já o prefeito de Itaporanga, Azif Lemos, destacou: “Hoje realizamos um grande sonho, que foi a entrega da nova adutora de Itaporanga, fruto do Orçamento Democrático Estadual. É um Governo que não se cansa de trabalhar e de fazer por quem mais precisa. O Orçamento Democrático é um momento de estreitar os laços entre o povo e o Governo do Estado.”

A plenária do ODE foi realizada no ginásio da ECI Manoel Sinfrônio, com a participação de 3.658 pessoas. Até o momento, foram eleitas como prioridades para região Mobilidade e Estradas, Abastecimento d’Água e saúde.

Participação popular — Sentados ao lado do governador Lucas Ribeiro, estudantes e agricultores, entre outras pessoas do povo, tiveram a oportunidade de representar seus municípios e apresentar suas prioridades de investimentos, em áreas como segurança hídrica, agricultura familiar e educação.

O agricultor Severino Gomes, de 63 anos, veio do município de Conceição. “Hoje eu estou aqui para reivindicar uma Casa da Cidadania em Conceição e a interligação do nosso município com Serra Talhada, em Pernambuco. Eu considero esse momento muito importante, porque a gente tem a oportunidade de dizer nossos problemas diretamente a quem pode resolver, que é o governador”, disse.

Já Ana Letícia Monteiro, de 17 anos, representou o município de Nova Olinda — na pauta de reivindicações da estudante, o tema da segurança hídrica foi o grande destaque. “Hoje eu vim reivindicar para Nova Olinda uma adutora e a perfuração de poços artesianos. Alguns distritos da nossa cidade sofrem muito com a falta d’água. É uma honra estar representando o meu município”, comentou.

O estudante Breno Mangueira, entre as reivindicações que fez ao governador Lucas Ribeiro, solicitou a aquisição de um trator para a agricultura familiar do município de Diamante. “Além disso, vou também reivindicar a reforma da ECI e também um novo ônibus escolar. Eu acho que o Orçamento Democrático representa um momento crucial, porque a gente consegue estabelecer uma verdadeira democracia — o poder emanando do povo, com o governador aqui para escutar as demandas da população”, completou.

Entregas do ODE — O governador Lucas Ribeiro destinou recursos superiores a R$ 136 milhões para o Vale do Piancó nesta segunda plenária do Ciclo 2026 do Orçamento Democrático Estadual.

A entrega de ações teve início com a assinatura de ordem de licitação para a construção do Complexo Educacional Padre Manoel Otavino, com dez salas de aula, em Ibiara e com investimentos de R$ 13,6 milhões. Logo em seguida, Lucas Ribeiro também assinou a ordem de licitação para a construção para o Complexo Educacional Otaviano da Silva, com dez salas de aula e investimentos de R$ 10,6 milhões, no município de São José de Caiana.

Outras ações entregues na plenária desta sexta foram:

– reforma e adequação do Hospital Regional de Aguiar (R$ 2,6 milhões);

– convênio para custeio da atenção básica de saúde de Aguiar (R$ 450 mil);

– custeio da assistência ambulatorial e hospitalar da Unidade de Saúde Olívio Bandeira, em Igaracy (R$ 600 mil);

– ordem de licitação para reforma e adequação do Hospital Regional de Coremas (R$ 2,6 milhões);

– custeio na oferta de diagnósticos por imagem, em Piancó (R$ 1,2 milhão);

– ordem de serviço para reforma e ampliação do Hospital Regional de Piancó (R$ 2,4 milhões);

– ordem de licitação para ampliação do Centro de Hemodiálise de Piancó (R$ 700 mil);

– ordem de licitação para construção e aquisição da ressonância magnética de Piancó (R$ 12 milhões);

– ordem de serviço para manutenção da Escola Franca Leite, em Ibiara (R$ 756,8 mil);

– ordem de serviço para manutenção da ECIT Presidente Kennedy, em Santana de Mangueira (R$ 339,2 mil);

– ordem de serviço para manutenção da ECIT Felizardo Leite, em Santana dos Garrotes (R$ 340 mil);

– ordem de serviço para manutenção da Escola Simeão Leal (R$ 560 mil/Itaporanga);

– convênio para reforma do mercado público de Coremas (R$ 582 mil);

– convênio para a construção de um campo de futebol de Ibiara (R$ 545 mil);

– convênio para reforma da unidade mista de saúde de Ibiara (R$ 368 mil);

– convênio para construção do muro do estádio Gonzagão de São José de Caiana (R$ 989 mil);

– convênio para reforma do mercado público de Itaporanga (R$ 2,47 milhões);

– passagem molhada em Pitombeira (R$ 232 mil/Itaporanga);

– pavimentação e drenagem de diversas ruas de Itaporanga (R$ 1,61 milhão);

– construção de duas praças em Itaporanga (R$ 600 mil);

– ordem de serviço para manutenção da Escola José Leite (R$ 956,3 mil/Conceição).

Por último, Lucas Ribeiro assinou a ordem de serviço para implementação e pavimentação da rodovia estadual PB-366, contemplando o trecho Aguiar/PB-348, em São José de Piranhas. Os investimentos são superiores a R$ 77,8 milhões — a obra será executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PB).

Próximas audiências — As plenárias do Orçamento Democrático prosseguem neste sábado (9), quando o município de Princesa Isabel (11ª RGA) recebe a terceira audiência do ODE.

As próximas audiências do ODE serão realizadas nas seguintes datas e municípios:

13 de maio — Catolé do Rocha (8ª RGA)

14 de maio — Sousa (10ª RGA)

28 de maio — Monteiro (5ª RGA)

29 de maio — Campina Grande (3ª RGA)

30 de maio — Cuité (4ª RGA)

5 de junho — Pombal (13ª RGA)

6 de junho — Patos (6ª RGA)

9 de junho — Guarabira (2ª RGA)

10 de junho — Esperança (3ª RGA)

17 de junho — Mamanguape (14ª RGA)

18 de junho — Pedras de Fogo (12ª RGA)

1 de julho — Itabaiana (12ª RGA)

2 de julho — João Pessoa (1ª RGA)