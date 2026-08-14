Defesa Civil orienta população após alertas de chuvas intensas e mantém equipes de plantão

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP) está orientando a população, especialmente as pessoas que moram em áreas ribeirinhas, para acionarem as equipes de plantão em qualquer emergência. De acordo com o coronel Kelson Chaves, coordenador do órgão, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas para a Capital, dois amarelos e um laranja, nesta sexta-feira (8).

“O primeiro, de nível amarelo, é válido até as 23h59 de hoje, com previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros, podendo chegar a 50 milímetros por dia. Outro aviso amarelo também foi emitido para amanhã com as mesmas estimativas de precipitação: 20 a 30 milímetros por hora e até 50 milímetros por dia. Além disso, o Inmet divulgou ainda um alerta de nível laranja, também válido até amanhã, às 23h59, indicando possibilidade de chuvas mais intensas, variando entre 30 e 60 milímetros por hora, ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia”, confirmou o coronel Kelson Chaves.

O coordenador da Defesa Civil de João Pessoa está com as equipes percorrendo a cidade. Nesta sexta-feira, a comunidade visitada foi a do Jardim Guaiba. Ele reforçou a importância de que a população permaneça atenta aos fenômenos previstos e acione os canais oficiais em caso de qualquer situação de risco, dúvida ou ocorrência.

“Nós pedimos que as pessoas fiquem atentas a esses fenômenos que estão chegando e qualquer anormalidade, qualquer dúvida, qualquer assunto que seja do interesse da Defesa Civil, por favor, nos avise que nós manteremos o máximo de esforços para poder atender a todos”, falou.

Os contatos disponíveis são o telefone emergencial 199, o WhatsApp (83) 98831-6885, além do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Coronel Kelson informou que a equipe seguirá mobilizada para atender as demandas e prestar assistência à população durante o período de instabilidade climática.

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