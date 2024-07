Celso diz que Tárcio Teixeira desrespeita sua pré-candidatura ao apoiar Cartaxo

Celso Bastista é entrevistado na Sabatina Jornal da Paraíba CBN. Katharina Moura

O pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo Psol, Celso Batista, disse, na sabatina Jornal da Paraíba CBN, nesta terça-feira (9), que a sua pré-candidatura está mantida, mesmo com a movimentação de uma ala do partido favorável a uma composição com o PT.

Celso Batista tratou como desrespeito à sua candidatura a participação de Tárcio Teixeira, na última sexta-feira (8), da primeira plenária do deputado Luciano Cartaxo como pré-candidato do PT.

Segundo ele, não há problema em dialogar com partidos da esquerda, até porque isso está aprovado em resolução interna, mas questionou a forma como ele tem se inserido no processo.

“Ele não integra nenhuma instância partidária e não houve nenhuma deliberação para que ele participasse da plenária de Cartaxo, então ele vai ter que prestar esclarecimentos”, comentou.

Durante a sabatina, além da política, Celso Batista também respondeu perguntas sobre políticas públicas como de infraestrutura, saúde e transporte coletivo de passageiros.

Tarifa zero

O pré-candidato do PSOL defendeu a gestão municipal subsidie parte da tarifa das passagens porque entende que o transporte público é um direito do cidadão e dever do estado. “Então não há nenhum problema de a gente, chegando à prefeitura de João Pessoa, estabelecer este diálogo no governo eleito e também com a Câmara Municipal de Vereadores no envio de proposta orçamentária”, comentou.

Segundo ele, já existem mais de 114 cidades que estabeleceram a tarifa zero. “Está provado que isso tem um aumento da procura pelo uso do transporte público. E aí você reduz o uso do transporte individual”, explicou.

Sabatina Jornal da Paraíba CBN

As entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de João Pessoa acontecem de 8 a 12 de julho, com ordem definida por sorteio, e serão conduzidas pelos jornalistas Laerte Cerqueira, Angélica Nunes, João Paulo Medeiros e Felipe Nunes. Confira a sequência das entrevistas:

Dia 8 de julho: Luciano Cartaxo (PT)

Dia 9 de julho: Celso Batista (Psol)

Dia 10 de julho: Ruy Carneiro (Podemos)

Dia 11 de julho: Marcelo Queiroga (PL)

Dia 12 de julho: Cícero Lucena (Progressistas)

A iniciativa faz parte do projeto de cobertura das Eleições 2024 da Rede Paraíba. O objetivo é permitir que o eleitor conheça as propostas, qualidades, ideias e até fraquezas dos principais pré-candidatos.

Yuri Ezequiel, pré-candidato a prefeito pela Unidade Popular, não vai participar da sabatina pois o partido não tem representação no Congresso. Ele vai ser entrevistado na CBN na semana seguinte.