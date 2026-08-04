Governo da Paraíba entrega 100 mil alevinos durante a 2ª Expo São Bento — Governo da Paraíba

Cerca de 100 mil alevinos das espécies tilápia tradicional e tilápia vermelha foram entregues nesse sábado, dia 25, pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), à Prefeitura de São Bento para que sejam repassados aos produtores rurais e pescadores. A entrega ocorreu durante a 2ª Expo São Bento, evento que integra o Circuito Paraíba Agronegócios.

Os alevinos serão utilizados para o peixamento dos açudes localizados no município sertanejo. Eles foram produzidos através do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Aquicultura em Águas Interiores do Estado da Paraíba, conhecido por Programa de Piscicultura.

De acordo com o secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo Vieira, com as chuvas e os açudes voltando a acumular um bom volume de água, o Programa de Piscicultura retomou as entregas de alevinos. Ele enfatizou que a ação “é importante porque possibilita mais uma fonte de renda e garante um reforço alimentar para as famílias de produtores rurais e pescadores, contribui para fixar o homem no campo”.

O secretário de Agricultura de São Bento, Francivaldo Silva de Araújo, conhecido por Nená, destacou que a distribuição de alevinos irá gerar em poucos meses renda e alimento para muitas famílias. “É um incentivo muito bom para que esses agricultores façam o povoamento dos seus açudes e daqui a quatro, cinco meses, esses peixes vão servir tanto para a comercialização, quanto para alimentação”. Ele complementou: “Nós recebemos aqui um volume de chuva razoavelmente muito bom, os açudes tomaram muita água e os produtores estavam nos procurando, perguntando para fazer o peixamento”, contou.

O produtor rural Francisco Bento Neto foi um dos que recebeu alevinos para fazer o peixamento do açude da propriedade onde trabalha. Para ele, “é uma iniciativa importante porque os açudes acumularam bastante água com as chuvas e antes estavam secos. Agora é povoar para ter peixe em breve”.

A Sedap-PB fará uma nova distribuição de alevinos nesta segunda-feira, dia 27, no município de Parari. Na ocasião, serão entregues 150 mil alevinos para beneficiar produtores rurais e pescadores de Parari, Assunção e Taperoá.

A distribuição de alevinos através do Programa de Piscicultura do Governo do Estado foram retomadas com a participação do governador Lucas Ribeiro no último dia 19, dentro das comemorações do Dia dos Povos Indígenas, beneficiando aldeias Baía da Traição e Rio Tinto que receberam 150 mil alevinos.

Já nesta sexta-feira, dia 24, foram entregues 160 mil alevinos para prefeituras, associações de produtores rurais e colônias de pescadores das cidades de Matureia, Desterro, Malta, São Mamede e São José do Bonfim. A 2ª Expo Agro de São Bento é uma realização da Prefeitura Municipal e do Governo da Paraíba por meio da Sedap-PB. Também são parceiros na realização do evento, o Sebrae Paraíba, Banco do Nordeste, Associação Paraibana de Criadores de Caprinos, Ovinos e Bovinos (Appaco+Bov), Federação de Agricultura da Paraíba (Faepa) e Sistema Nacional de Aprendizagem Rural na Paraíba (Senar-PB).