Prefeitura de São José do Seridó entrega certificados de cursos voltados ao setor agropecuário

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos de São José do Seridó (RN) realiza, na próxima terça-feira (16), às 19h, a cerimônia de entrega de certificados aos participantes dos cursos de qualificação rural. O evento acontecerá na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares.





Receberão certificados os alunos que concluíram as formações em Suinocultura Básica, Desenvolvimento Pré-Abate e Galinhas Poedeiras: Produção e Comercialização de Ovos