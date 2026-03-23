Prefeitura de São José do Seridó entrega certificados de cursos voltados ao setor agropecuário
A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos de São José do Seridó (RN) realiza, na próxima terça-feira (16), às 19h, a cerimônia de entrega de certificados aos participantes dos cursos de qualificação rural. O evento acontecerá na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares.
Receberão certificados os alunos que concluíram as formações em Suinocultura Básica, Desenvolvimento Pré-Abate e Galinhas Poedeiras: Produção e Comercialização de Ovos – Avicultura Básica.
Os cursos foram promovidos por meio de parceria entre a Prefeitura Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAPE), o Sindicato Rural de Jardim do Seridó, a FAERN/SENAR-RN e a Colônia de Pescadores Z-62.
A cerimônia tem como objetivo reconhecer o esforço dos participantes e celebrar a conclusão das atividades, destacando a importância da capacitação para o fortalecimento do setor rural no município.
A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos de São José do Seridó (RN) realiza, na próxima terça-feira (16), às 19h, a cerimônia de entrega de certificados aos participantes dos cursos de qualificação rural. O evento acontecerá na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares.
Receberão certificados os alunos que concluíram as formações em Suinocultura Básica, Desenvolvimento Pré-Abate e Galinhas Poedeiras: Produção e Comercialização de Ovos– Avicultura Básica.
Os cursos foram promovidos por meio de parceria entre a Prefeitura Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAPE), o Sindicato Rural de Jardim do Seridó, a FAERN/SENAR-RN e a Colônia de Pescadores Z-62.
A cerimônia tem como objetivo reconhecer o esforço dos participantes e celebrar a conclusão das atividades, destacando a importância da capacitação para o fortalecimento do setor rural no município.