Colégio da Polícia Militar da Paraíba abre mais de 400 vagas para 2026

O Colégio da Polícia Militar da Paraíba anunciou a abertura de mais de 400 para o ano letivo de 2026. As oportunidades são para o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e foram publicadas na edição deste sábado (13) do Diário Oficial do Estado (DOE-PB).

De acordo com o edital, as inscrições vão acontecer presencialmente, entre os dias 15 e 22 deste mês, na secretaria do Colégio da Polícia Militar, em João Pessoa, das 8h às 16h.

Os interessados precisam apresentar os seguintes documentos:

Declaração original da escola de origem, constando o ano que o interessado está cursando ou que tenha concluído com aprovação no ano de 2025, devidamente assinada pelo Gestor ou Secretário Escolar (válida por 30 dias);

Documento de identidade do responsável legal pelo candidato;

Original e cópia da certidão de nascimento do (a) candidato (a);

RG;

CPF.

Ainda de acordo com a publicação, das mais de 400 vagas, 235 serão destinadas a filhos e netos de policiais militares paraibanos, e 157 para ampla concorrência.

As vagas serão sorteadas nos dias 6 e 7 de janeiro, a partir das 9h, no auditório do Colégio. As matrículas dos contemplados vai acontecer entre os dias 12 e 20 de janeiro.