Cofre de posto de combustíveis é alvo de explosão criminosa, em João Pessoa
Um grupo de suspeitos explodiram um cofre de um posto de combustíveis localizado no bairro do Altiplano, em João Pessoa, na madrugada desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o posto estava fechado no momento do ataque e ninguém ficou ferido.
De acordo com a polícia, vários criminosos chegaram ao posto utilizando carros e motocicletas. Até o momento, a PM informou que não havia informações sobre o número de envolvidos, nem sobre valores ou itens levados.
LEIA TAMBÉM:
“Constatamos um dano extenso onde funcionava a gerência. A explosão foi tão forte que a porta do cofre foi parar a 40m do local onde o cofre estava. O saco onde continha as cédulas estava rasgado. De acordo com os funcionários que trabalham no posto, o cofre tinha aproximadamente R$ 65 mil reais. Encontramos em torno de R$1.200,00 no chão, mas o resto eles [criminosos] levaram”, disse o perito César Ribeiro.
Funcionários do posto, que funciona há quatro anos, informaram que a explosão destruiu o local onde eram armazenadas as imagens do sistema de câmeras de segurança. As câmeras chegaram a registrar a ação, mas o equipamento de armazenamento foi danificado com a explosão.
Equipes da perícia foram acionadas e realizam os levantamentos técnicos no local para identificar como o crime ocorreu e reunir elementos que ajudem nas investigações. Até a última atualização desta reportagem, ninguém foi preso.