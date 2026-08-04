Cofre de posto de combustíveis é alvo de explosão criminosa, em João Pessoa. (Foto: reprodução / TV Cabo Branco)

Um grupo de suspeitos explodiram um cofre de um posto de combustíveis localizado no bairro do Altiplano, em João Pessoa, na madrugada desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o posto estava fechado no momento do ataque e ninguém ficou ferido.

De acordo com a polícia, vários criminosos chegaram ao posto utilizando carros e motocicletas. Até o momento, a PM informou que não havia informações sobre o número de envolvidos, nem sobre valores ou itens levados.

LEIA TAMBÉM:

“Constatamos um dano extenso onde funcionava a gerência. A explosão foi tão forte que a porta do cofre foi parar a 40m do local onde o cofre estava. O saco onde continha as cédulas estava rasgado. De acordo com os funcionários que trabalham no posto, o cofre tinha aproximadamente R$ 65 mil reais. Encontramos em torno de R$1.200,00 no chão, mas o resto eles [criminosos] levaram”, disse o perito César Ribeiro.

Funcionários do posto, que funciona há quatro anos, informaram que a explosão destruiu o local onde eram armazenadas as imagens do sistema de câmeras de segurança. As câmeras chegaram a registrar a ação, mas o equipamento de armazenamento foi danificado com a explosão.

Equipes da perícia foram acionadas e realizam os levantamentos técnicos no local para identificar como o crime ocorreu e reunir elementos que ajudem nas investigações. Até a última atualização desta reportagem, ninguém foi preso.