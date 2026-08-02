Paraíba Pet amplia ações e promove mais de 400 castrações em seis municípios paraibanos em quatro dias — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria Executiva da Proteção Animal (Sepa), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), realiza, a partir desta segunda (27) até quinta-feira (30), mais uma etapa ampliada do Programa Paraíba Pet, com ações simultâneas em seis municípios paraibanos, contemplando as regiões do Agreste, Borborema e Litoral. Ao todo, estão previstas 430 castrações de cães e gatos durante o Castra+ Paraíba.

A iniciativa reforça a política estadual de controle populacional de animais e prevenção de doenças, promovendo saúde pública, bem-estar animal e qualidade de vida para os animais e para a população humana. De acordo com o secretário executivo da Proteção Animal, Ítalo Oliveira, a expansão das ações demonstra o compromisso do Governo do Estado com a causa animal em todas as regiões da Paraíba.

“A castração é uma das principais políticas públicas de proteção animal. Além de evitar a reprodução descontrolada, contribui para a saúde dos animais e reduz significativamente os casos de abandono. Seguiremos ampliando essas ações por todo o estado”, destacou.

No Agreste e na Borborema, quatro municípios recebem o Castramóvel do Governo do Estado. De segunda (27) a quinta-feira (30), serão percorridos Gado Bravo, Alcantil, Santa Cecília e Umbuzeiro, com a oferta de 280 vagas para castração, sendo 70 atendimentos por cidade (20 para cães e 50 para gatos).

Os atendimentos terão início sempre a partir das 8h, com coleta de hemograma realizada no mesmo dia da cirurgia, antes do procedimento. É obrigatório que os animais estejam em jejum, com idade entre 8 meses e 6 anos. O cadastro deve ser feito previamente de forma presencial nas Secretarias Municipais de Saúde de cada município.

Já em Campina Grande, a ação ocorre no bairro da Liberdade, na ECI Murilo Braga, com a oferta de 60 vagas. A programação tem início nesta segunda-feira (27), com a coleta de hemograma (das 8h às 12h), e segue com as castrações entre de terça a quinta-feira, sempre a partir das 8h. O cadastro deve ser realizado previamente pelo link oficial: https://sepa.pb.gov.br/eventos/ev2_42cf72b2-0edc-4408-a740-56fd729e68b4

Em João Pessoa, a ação será realizada no bairro de Oitizeiro, na ECIT Cônego Nicodemos Neves, com a oferta de 90 vagas. A coleta de hemograma ocorre nesta segunda-feira (das 8h às 12h), e as cirurgias serão realizadas de terça a quinta-feira, a partir das 8h.

A Sepa reforça a importância da castração como uma das principais estratégias de cuidado e proteção animal, contribuindo para a redução de animais em situação de rua e prevenção de doenças. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas por meio do Instagram oficial da secretaria: @sepapb.

Programação do Castra+ Paraíba:

• 27 de abril – Segunda-feira

Gado Bravo – Rua José Mariano Barbosa, s/n – Centro (em frente à Secretaria Municipal de Saúde)

Campina Grande – ECI Murilo Braga, Rua Santa Filomena, s/n – Liberdade (coleta de hemograma, das 8h às 12h)

João Pessoa – ECIT Cônego Nicodemos Neves, Praça Doutor Lauro Wanderley, s/n – Funcionários I (coleta de hemograma, das 8h às 12h)

• 28 de abril – Terça-feira

Alcantil – Avenida São José, s/n – Centro (em frente ao Centro Administrativo Municipal)

Campina Grande – ECI Murilo Braga (castrações a partir das 8h)

João Pessoa – ECIT Cônego Nicodemos Neves (castrações a partir das 8h)

• 29 de abril – Quarta-feira

Santa Cecília – Rua Francisco Hilário de Lima, s/n (Pátio Manoel Lopes)

Campina Grande – ECI Murilo Braga (castrações a partir das 8h)

João Pessoa – ECIT Cônego Nicodemos Neves (castrações a partir das 8h)

• 30 de abril – Quinta-feira

Umbuzeiro – Praça Assis Chateaubriand, s/n – Centro (ao lado do Banco do Brasil)

Campina Grande – ECI Murilo Braga (castrações a partir das 8h)

João Pessoa – ECIT Cônego Nicodemos Neves (castrações a partir das 8h)