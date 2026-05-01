sexta-feira, maio 1, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026

admin1

Por MRNews

Por EBC,

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) divulgou neste domingo (26) que realizou 8.255 salvamentos no mar nos quatro primeiros meses deste ano.

Os guarda-vidas resgataram banhistas que se encontravam em situação de risco, muitas delas envolvendo correntes de retorno e áreas impróprias para banho.

O número é menor do que no ano passado. Em 2025, somente entre janeiro e 22 de fevereiro, a corporação efetuou quase 8.500 salvamentos marítimos nas praias fluminenses.

Movimento escoteiro reúne mais de 4 mil pessoas em evento no Rio

Banco Inter pode perder sala VIP exclusiva em Guarulhos e futuro do espaço entra em disputa

Diante do elevado número de ocorrências, o CBMERJ reforça a importância da prevenção e da atenção às orientações de segurança para evitar afogamentos:

  • respeitar a sinalização nas praias, evitando entrar no mar em locais com bandeira vermelha;
  • procurar sempre nadar próximo aos postos de guarda-vidas e em áreas indicadas como seguras;
  • evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar na água;
  • ficar atento às chamadas correntes de retorno, que costumam puxar o banhista para o alto-mar.
  • evitar nadar próximo a pedras, costões e outras estruturas onde há risco de impacto devido à força da correnteza.
  • não nadar à noite, pela dificuldade de se identificar ondas fortes, rochas submersas e animais marinhos.

Você pode gostar também

Inmet retira alerta vermelho, mas Defesa Civil segue em estado de atenção mesmo sem registro de ocorrências

admin1

Gervásio assume titularidade das comissões de Comunicação, Trabalho e Relações Exteriores

admin1

USF Torre Integrada suspende atendimentos para conclusão de reforma

admin1