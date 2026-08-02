Motorista de ônibus que atropelou e matou motociclista é levado para o presídio do Róger

O motorista de ônibus Carlos Eliezer Pereira de Carvalho, suspeito e atropelar e matar um motociclista após uma discussão de trânsito, teve a prisão mantida e foi encaminhado para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como presídio do Róger, em João Pessoa. A decisão foi divulgada após audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (24).

Procurada, a defesa de Carlos Eliezer disse à A Rede Paraíba de Comunicação que não iria se pronunciar.

Calor Eliezer está preso desde a quinta-feira (23). Ele é investigado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, após imagens de câmeras de segurança mostrarem o ônibus avançando em direção ao motociclista.

Além da manutenção da prisão, a decisão judicial determinou a coleta de material biológico de Carlos Eliezer, que deve ser feita pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) no prazo de dez dias, conforme previsto em lei.

Estado do ônibus após discussão no Cuiá, em João Pessoa – Foto: FL. Gustavo Demétrio

O atropelamento aconteceu no bairro do Cuiá, na Zona Sul de João Pessoa, na tarde da última quinta-feira (23). A vítima que morreu foi identificada como Matheus de Souza Soares, de 26 anos.

Duas outras pessoas foram atingidas no episódio e ficaram feridas. De acordo como Hospital de Emergência e Trauma da capital, uma das vítimas, de 56 anos, recebeu alta na tarde de quinta-feira (23), e a outra, de 29 anos, segue internada em estado estável.

Homem foi identificado como Matheus Souza, de 26 anos, após situação no Cuiá, em João Pessoa – Foto: Reprodução. Gustavo Demétrio

Posicionamento do Sintur-JP

Nesta sexta-feira (24), em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP) informou que tomou conhecimento dos desdobramentos do caso, afirmou confiar na apuração das autoridades e disse que acompanha a investigação. A entidade declarou que não compactua com condutas que desrespeitem a vida e a segurança no trânsito e manifestou solidariedade à família da vítima.

Antes da prisão, o Sintur-JP havia informado, em nota enviada ao JORNAL DA PARAÍBA, que não houve discussão. Segundo a entidade, com base no relato do condutor, o ônibus trafegava dentro do limite de velocidade da via quando o motociclista caiu à frente do veículo, sem possibilidade de evitar o atropelamento.

Perícia no local e no veículo

Perícia no local da discussão e no ônbus. Diogo Pinheiro/TV Cabo Branco

Uma perícia foi realizada no local da morte pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC-PB) e, de acordo com o perito Fabrício Menezes, foi constatado que a vítima que acabou morrendo foi arrastada pelo ônibus por alguns metros. O ônibus passou por perícia posterior, já que o motorista do veículo fugiu depois do ocorrido.

Na perícia realizada no ônbus, o IPC encontrou resquícios de massa encefálica no pneu esquerdo traseiro do veículo, além da lataria destruída na parte dianteira.

Antes da investigação aberta, preliminarmente a Polícia Militar informou que testemunhas relataram que o desentendimento começou após uma troca de acusações entre os dois condutores. Em seguida, o motorista do transporte coletivo avançou o veículo e atingiu o motociclista.