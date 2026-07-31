Louquinho por Loquinha
Havia um casal lésbico na Vale Tudo original, a de 1988/89. Cecília (Lala Deheinzelin) e Laís (Cristina Prochaska). Moravam juntas e administravam uma pousada em Búzios.
Tudo era tão sutil, tão nas etrelinhas, que muitos espectadores talvez nem percebessem. Cecília morreu num acidente, e Laís seguiu como personagem coadjuvante da trama
Havia um casal lésbico em Mulheres Apaixonadas, de 2003. Clara (Alinne Moraes) e Rafa (Paula Picarelli). O namoro delas é um dos temas da trama de Manoel Carlos.
Mas não havia beijo. Quando houve, no capítulo final, foi só um selinho. O casal encenava Romeu e Julieta, e Rafa era Romeu. Portanto, um homem beijando uma mulher.
Há outros exemplos, mas dou um salto para 2025/26. Três Graças, a novela das nove, tem um casal lésbico. Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski).
Na trama, que a Globo exibe desde outubro do ano passado, Lorena é filha do vilão Santiago Ferette, enquanto Juquinha é filha do desembargador Henrique Fragoso.
Gabriela Medvedovski, a Juquinha, tem 33 anos. Alanis Guillen, a Lorena, tem 28 anos. Loquinha (sem “u”) é como o casal foi batizado. Lo de Lorena, quinha de Juquinha.
Lorena e Juquinha se conheceram durante um jantar na casa de uma amiga comum. Foi amor à primeira vista. Depois de poucos encontros, as duas estavam namorando.
Lorena e Juquinha não são como Cecília e Laís da Vale Tudo original. Nem como Clara e Rafa de Mulheres Apaixonadas. O amor delas é concretizado diantes de nós.
Lorena e Juquinha falam abertamente sobre o que está acontecendo entre elas. Lorena e Juquinha se beijam na boca apaixonadamente. Lorena e Juquinha fazem sexo.
Lorena e Juquinha, o casal lésbico de Três Graças, é como um casal lésbico da vida real. Com conquistas e também com as manifestações de homofobia que enfrentam.
Lorena e Juquinha estão fazendo tanto sucesso que já há uma novelinha vertical com elas. O nome da novelinha é Loquinha, conteúdo que a Globo disponibilizou há poucos dias.
Loquinha tem 25 episódios. Cada um tem em torno de três minutos. Juntos, todos eles não somam o tempo de dois capítulos de Três Graças. É uma outra linguagem.
As novelinhas são uma novidade. Elas não têm o formato horizontal da tela de uma TV. Elas são verticais. É conteúdo produzido para ser visto no aparelho celular.
Maratonei Loquinha e achei interessante. Tudo muito rápido, como em outras novelinhas verticais. Mas prefiro ver Lorena e Juquinha como personagens de Três Graças.
Lorena e Juquinha enriquecem a trama de Três Graças. O sucesso de Lorena e Juquinha é sinal evidente de que houve avanços significativos no nosso processo civilizatório.
Lorena e Juquinha estão na novela das nove, no horário nobre de um canal aberto de televisão. Nunca um casal lésbico foi mostrado com tanta transparência na Globo.
O Brasil tem andado pra trás, mas, felizmente, também tem andado pra frente. O universo LGBTQIAPN+ é tema central em nossas vidas. O casal Loquinha é marco da teledramaturgia brasileira.