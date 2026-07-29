Defesa Civil atende 40 ocorrências e libera vias após temporal  – CGNotícias

Por MRNews



Defesa Civil atende 40 ocorrências e libera vias após temporal

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil atendeu, mais de 40 ocorrências após o temporal registrado no último domingo (19). A maior parte dos atendimentos está relacionados à queda de árvores.

Mais de 30 registros realizados através do telefone 199 foram finalizados ainda no dia do temporal, além de outras ocorrências que continuam sendo informadas para a coordenadoria.

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“As equipes começaram os atendimentos assim que a chuva parou, sempre buscando por garantir a segurança e locomoção da população, dando atenção, principalmente, àquelas vias de maior fluxo”, comenta a prefeita Adriane Lopes.

De acordo com o coordenador da pasta, Enéas Netto, não foi possível prever os ventos intensos e precipitações por nenhum dos institutos de meteorologia. Conforme os registros, o prognóstico era de altas temperaturas.

“Estávamos preparados para uma onda de calor, quando fomos surpreendidos pelas chuvas intensas em algumas regiões da cidade, sendo mais intenso nos arredores do Parque Laucídio Coelho”, comenta o coordenador.

Ele ainda lembra que não são somente os atendimentos às árvores caídas que são realizados durante o rescaldo do temporal. “Quando necessário também acionamos a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), por exemplo, para que identifiquem o que pode ser feito para ajudar às pessoas que foram atingidas”.

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As equipes seguem atuando constantemente, dando prioridade às ocorrências que indicam obstrução de vias ou risco à população, como queda de árvores sobre rede de energia ou imóveis. “É necessário que a população faça o registro através do telefone 199 com o maior número de detalhes possíveis, porque através dessas ligações que serão definidas as prioridades”, conclui Enéas.

#ParaTodosVerem: A imagem em destaque mostra o regitro fotográfico de uma equipe da Defesa Civil em atendimento a uma ocorrência, na imagem é possível ver uma árvore caída e um veículo de coordenadoria ao fundo.