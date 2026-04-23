Água escura e com mau cheiro é coletada para análise após desagua em praia da Grande João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco.

A Secretaria de Meio Ambiente de Cabedelo coleteu amostras da água escura e com mau cheiro, que foi registrada desaguando em um trecho da praia entre os bairros do Bessa e Intermares, em João Pessoa e Cabedelo. A coleta aconteceu nesta terça-feira (21).

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente da cidade, Bruno Dantas, informou que “nas próximas semanas” vai haver o resultado da análise e, após a concretização disso, providências vão ser tomadas. Uma fiscalização também está sendo feita para saber se órgãos são responsáveis por uma possível poluição no local.

“De imediato, estamos realizando com nossa equipe da secretaria, a fiscalização e identificação dos órgãos responsáveis por uma possível poluição aqui no Rio Jaguaribe, que acaba desaguando em Cabedelo. Todas estão providências serão tomadas. Casos sejam constatados esses indícios de poluição e esgoto, os responsáveis serão notificados e multados, e estaremos levando esse relatório ao Ministério Público”, explicou.

Sobre eventuais banhistas adentrando no local, o secretário disse que a praia de Intermares, na maioria do ano é própria para banho, mas em alguns períodos, quando há grandes chuvas, o material acumulado no Rio Jaguaribe acaba desaguando na região e, nesses momentos, é necessário fazer o isolamento e identificação do perímetro. Essa providência, segundo ele, vai ser tomada após o relatório do material colhido.

“Enxurrada” foi registrada na divisa das duas cidades

De acordo com a apuração, a água vem de um rio nas proximidades e desagua diretamente no mar. Pelas imagens, é possível notar a diferença de coloração entre o líquido que vem do rio e também o que é registrado no mar.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba (Sudema) e também com a Companhia de Água e Esgotos do estado (Cagepa).

A Cagepa respondeu “que não possui nenhum tipo de interligação que possa gerar extravasamento de esgotos para praia ou galerias pluviais” e que há o “monitoramento tanto por equipes volantes quanto por monitoramento remoto das estações elevatórias”. Sobre eventuais providências relacionadas ao episódio, o órgão disse que como a rede gerida por ele não tem problema, “portanto não há o que ser feito pela Cagepa”.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa, informou que “vai continuar trabalhando com relação às águas pluviais e aos sistemas de drenagem, fazendo limpeza e manutenção das gelerias – com equipes da Seman, Seinfra e Emlur, e ressalta que em relação ao sistema de esgoto, a responsabilidade é da Cagepa”.

Justiça determinou solução

Em 9 de março, o juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, da 4ª Vara de Fazenda Pública de João Pessoa, determinou, em decisão liminar, que medidas urgentes sejam adotadas para evitar o lançamento irregular de esgoto nas praias urbanas de João Pessoa, entre elas a do Bessa, onde foi registrado parte do material neste domingo (19).

A decisão acontece no âmbito de uma Ação Civil Pública movida por uma entidade ambiental, que aponta um cenário de “degradação nas praias de João Pessoa”, em trechos de orla como Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa. A determinação tem como foco a Prefeitura de João Pessoa, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

De acordo com o processo, a entidade aponta indícios de falhas estruturais no sistema de esgotamento sanitário, insuficiência no tratamento de resíduos e omissão na fiscalização por parte dos órgãos responsáveis.

Na decisão, o magistrado considerou o risco imediato da continuidade do despejo de esgoto no mar. Segundo ele, a exposição de banhistas em águas contaminadas pode provocar doenças, além de comprometer o equilíbrio do ecossistema marinho e a qualidade ambiental das praias.

Para que isso seja evitado, o juiz determinou que a Prefeitura de João Pessoa, a Cagepa, a Sudema e o Estado da Paraíba apresentem, no prazo de 30 dias, um plano de ação para interromper o lançamento de esgoto não tratado na orla.

A decisão também estabelece a necessidade de monitoramento mais rigoroso da qualidade da água, com coleta de amostras no momento em que os efluentes são lançados no mar, além da inclusão da análise da qualidade da areia das praias nos relatórios oficiais.