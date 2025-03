Árbitro da decisão do Campeonato Paraibano 2025 se envolveu em polêmica na semifinal do Paulistão

Assim como na partida de ida da final do Campeonato Paraibano Unipê 2025, o jogo de volta entre Botafogo-PB e Sousa, neste domingo (30), no Estádio Almeidão, contará com um árbitro da Fifa. Apesar da experiência, Flávio Rodrigues de Souza, que é do quadro paulista, se envolveu recentemente em uma polêmica na semifinal do Paulistão, ao marcar um pênalti a favor do Palmeiras no confronto contra o São Paulo, que resultou no gol da classificação do Alviverde.

Árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Cesar Greco

O confronto entre Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista, foi bastante equilibrado. Porém, um pênalti marcado por Flávio Rodrigues acabou sendo crucial para a classificação do Alviverde. Após um ofício do Tricolor, a Federação Paulista de Futebol afirmou que a marcação do árbitro foi equivocada e ele deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR.

O lance que gerou a polêmica foi protagonizado por Vitor Roque, do Palmeiras, e Arboleda, do São Paulo. Após a interceptação de um passe, o atacante do Alviverde se chocou com o zagueiro do Tricolor, e o árbitro assinalou o pênalti, convertido por Raphael Veiga.

Contudo, apesar da insatisfação dos são-paulinos, a entidade reforçou a honestidade de Flávio e de Rodrigo Guarizo do Amaral, VAR da partida, afirmando que ambos estão sujeitos a erros.

Gol de Raphael Veiga em Palmeiras x São Paulo. Marcos Ribolli

Essa não foi a primeira vez que Flávio Rodrigues de Souza esteve envolvido em uma polêmica. Em 2024, o árbitro foi afastado pela CBF em quatro rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, passando por uma “reciclagem”. O erro aconteceu na partida entre Vitória e Fluminense, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele assinalou dois pênaltis duvidosos para o Leão da Barra. O primeiro foi corrigido pelo VAR, mas o segundo foi muito questionado pelo Tricolor Carioca.

A partida entre Botafogo-PB e Sousa acontece neste domingo (30), às 16h, em jogo válido pela volta da final do Campeonato Paraibano. O primeiro confronto terminou com uma vitória simples do Dinossauro, e o Belo precisa vencer por dois gols de diferença para voltar a conquistar o título estadual após seis anos. O duelo terá transmissão gratuita pelo Jornal da Paraíba.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.