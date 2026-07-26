Leo Bezerra destaca trajetória do procurador Arthur Fialho, homenageado pela Câmara Municipal de João Pessoa

O prefeito Leo Bezerra destacou a trajetória e os méritos do advogado, professor e procurador do Município de João Pessoa, Arthur Monteiro Lins Fialho, homenageado nesta sexta-feira (17) com a medalha de Honra ao Mérito Jurídico “Joacil de Brito Pereira”, concedida pela Câmara Municipal. A propositura foi do vereador Odon Bezerra.

“Falar sobre o homenageado é algo muito natural para mim. Ele é um parceiro e amigo, não apenas na esfera administrativa, mas também um amigo de infância que tem demonstrado grande crescimento. É com muita satisfação que o vejo receber esta homenagem, pois sei que ele realiza um trabalho exemplar e tem contribuído de forma importante com a gestão”, afirmou o prefeito.

A honraria é concedida a personalidades que se destacam na área jurídica. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na área de Constituição e Garantia de Direitos, Arthur Fialho também é especialista em Direito Processual Civil pelo Unipê. Atua como advogado desde 2006 e exerce a função de procurador do Município.

Seu currículo inclui atuação no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), onde foi juiz membro por dois biênios consecutivos (2018-2020 e 2020-2022), período em que também dirigiu a Escola Judiciária Eleitoral da Corte. Arthur também integrou o Conselho Estadual da OAB-PB e exerceu funções em entidades jurídicas, como o Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba (IDEL) e o Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (Copeje).

“Fico feliz pelo reconhecimento do trabalho que venho desenvolvendo. Mais do que isso, este é um momento de reunir amigos, compartilhar ideias e pensar ainda mais por João Pessoa. Hoje exerço uma função importante na Procuradoria do Município, que exige grande responsabilidade, e procuro desempenhá-la com dedicação”, destacou o homenageado.

Ao justificar a propositura, o vereador Odon Bezerra ressaltou a trajetória de Arthur Fialho, destacando sua atuação como jurista e sua contribuição ao longo da carreira.

“Para mim, a questão é muito clara. Conheço Arthur desde quando foi meu aluno e colega de instituição. Posteriormente, nos reencontramos quando presidi a Ordem dos Advogados, e ele foi meu conselheiro. Depois, seguiu para o Rio Grande do Norte, onde concluiu o mestrado e retornou como jurista, atuando como juiz do Tribunal Regional Eleitoral na categoria jurista. Ele tem se destacado de forma significativa, demonstrando a visão e o respeito que a advocacia tem por ele, inclusive dentro do próprio Tribunal”, afirmou.