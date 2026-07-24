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Leo exonera Rougger Guerra e nomeia substituto para gestão governamental em João Pessoa

admin1

arquivo pessoal/Instagram

O prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra (PSB), oficializou a exoneração de Rougger Guerra no cargo de secretário de Gestão Governamental, Rougger Guerra.

Para a vaga foi nomeado Vitor Cavalcante de Sousa Valério. Ele já integrava a gestão como coordenador executivo do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável de João Pessoa, vinculado à pasta.

Os atos foram publicados no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (17)

Exoneração de Rogger a pedido

Rogger entregou o cargo na última terça-feira (14), após ter o nome envolvido na Operação Cítrico, que investiga o suposto envolvimento da gestão do prefeito interino e afastado de Cabedelo Edvaldo Neto (Avante) com facções criminosas.

Ele foi apontado na decisão que autorizou a Operação como o “lobista” que teria feito a conexão entre a gestão e a empresa que faria as contratações com indicados pela organização criminosa que seria um braço do Comando Vermelho.

Ainda na terça, em nota, Rogger afirmou não ter qualquer envolvimento com os fatos investigados e disse confiar no esclarecimento do caso.

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