Hospital Metropolitano recebe comitiva de Roraima para intercâmbio de experiências com foco no Coração Paraibano — Governo da Paraíba

O Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (HMDJMP), unidade da rede estadual de saúde gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) em Santa Rita, recebeu nesta quinta-feira (16) a visita institucional de uma comitiva da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (Sesau). A agenda teve como objetivo conhecer de perto programas e estratégias adotados na Paraíba que têm contribuído para a melhoria da assistência em saúde, com destaque para o Coração Paraibano.

Durante a visita, a comitiva de Roraima conheceu a estrutura do hospital, os fluxos assistenciais e os protocolos adotados na rede. O secretário adjunto de Estado da Saúde de Roraima, Éder Ribeiro, destacou a importância da troca de experiências entre os estados. “Estamos acompanhando o Coração Paraibano, um grande projeto do estado, e vendo o que a Paraíba faz com excelência para que possamos replicar no nosso estado”, afirmou.

O diretor técnico do hospital, Matheus Agra, ressaltou o caráter colaborativo da agenda. “Recebemos a visita da equipe de Roraima para apresentar nossa estrutura, os protocolos e o funcionamento dos programas, promovendo um intercâmbio de conhecimento que pode contribuir para ampliar a qualidade da assistência em outros estados”, explicou.

Já a diretora geral do hospital, Louise Nathalie, destacou a abrangência da rede de atendimento. “O Hospital Metropolitano coordena o programa, que conta com uma estrutura integrada em todo o estado, incluindo dezenas de ambulâncias e suporte aéreo, garantindo assistência cardiológica em qualquer região da Paraíba”, pontuou.

A comitiva da Sesau, que está na Paraíba desde a quarta-feira (15), quando conheceu a Secretaria de Estado da Saúde, a Central de Regulação e o programa Opera Paraíba, foi composta, além do secretário adjunto Éder Ribeiro, pela coordenadora geral de regulação, avaliação, auditoria e controle, Jardiane Martinez, e pelo representante da coordenadoria de licitação, Dagoberto Machado Júnior.

Coração Paraibano – As doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Diante desse cenário, iniciativas voltadas à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento ágil são fundamentais para salvar vidas. Na Paraíba, o Programa Coração Paraibano tem se consolidado como uma política pública estratégica, ao estruturar uma rede integrada de atendimento para pacientes com suspeita de infarto.

Lançado em março de 2023 pelo Governo da Paraíba e gerenciado pela PB Saúde, o programa já impactou mais de 35 mil pessoas. A iniciativa conecta unidades de saúde, profissionais e recursos tecnológicos para garantir atendimento rápido em todas as regiões do estado, reduzindo o tempo entre o início dos sintomas e o tratamento adequado. São mais de 60 ambulâncias e duas aeronaves prontas para atender os pacientes em qualquer lugar do estado.

Rede organizada para atendimento rápido – O atendimento é realizado por meio de um Protocolo de Dor Torácica padronizado. Nas unidades de referência, o eletrocardiograma (ECG) é feito nos primeiros 10 minutos após a chegada do paciente — etapa essencial para o diagnóstico precoce. A partir desse exame, a equipe de cardiologia avalia o caso, muitas vezes com apoio da telemedicina, e define a conduta mais adequada.

Quando necessário, o paciente é encaminhado, por meio da Central Estadual de Regulação Hospitalar, para serviços especializados. Em situações específicas, pode ser realizado o tratamento com trombólise, indicado principalmente quando o tempo de deslocamento até um centro de hemodinâmica ultrapassa 120 minutos.

Estrutura integrada e atendimento regionalizado – A rede do Coração Paraibano conta com 12 centros de referência distribuídos pelo estado, entre hospitais regionais e Unidades de Pronto Atendimento. Esses serviços são responsáveis pelo primeiro atendimento, estabilização do paciente e início do protocolo.

O Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (HMDJMP), em Santa Rita, atua como centro coordenador da rede e referência estadual em alta complexidade cardiovascular, dispondo de três salas de hemodinâmica. O programa também conta com suporte em outras unidades estratégicas, com hemodinâmicas gerenciadas pela PB Saúde em Campina Grande e Patos, ampliando o acesso ao tratamento especializado.