Pollyana diz que “contraordem” de João Azevêdo barrou Pedro Ivo no Desenvolvimento Humano

Apesar de ter sido exonerado da superintendência da PRF da Paraíba, a nomeação de Pedro Ivo para a Secretaria de Desenvolvimento Humano da Paraíba pode não se concretizar.

A ex-secretária Pollyanna Werton (PP) revelou ao Conversa Política, nesta quinta-feira (16), que houve uma “contraordem” do ex-governador João Azevêdo (PSB) para barrar a nomeação.

Ela é noiva de Pedro Ivo e tentou emplacar o sucessor na pasta. Ele foi nomeado por João Azevedo, mas até o momento não tomou posse.

Pollyana Werton disse que, embora a presidente estadual do PT, deputada Cida Ramos, tenha colocado na mesa de negociação a pasta em troca do apoio do partido à reeleição de Lucas Ribeiro (PP), o PSB também tem se articulado para manter o controle da secretaria.

Pollyana questiona só ela ter sofrido represália

Pollyanna atribuiu o ato a uma possível represália por ela ter deixado o PSB, partido comandado por João, pelo PP do governador Lucas Ribeiro (PP), na janela partidária, embora tenha permanecido no mesmo campo político.

“Houve uma contraordem, uma espécie de punição porque mudei de partido embora continuo no mesmo grupo, mas isso aconteceu só comigo. Não valeu pra Ricardo Barbosa nem para Rafaella Camaraense que também tem secretárias e mudaram de partidos”, disse.

A ex-socialista disse que esperava outro tratamento diante de decisões políticas tomadas anteriormente. Ela lembrou que deixou uma reeleição considerada viável à Assembleia Legislativa para disputar o Senado e afirmou que segue no grupo, apesar do episódio. “Sempre fui leal, mas vida que segue”, lamentou.