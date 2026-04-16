Leo Bezerra convoca reunião para tratar crise na coleta de lixo em João Pessoa

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O prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra (PSB), convocou uma reunião para esta terça-feira (14) com o objetivo de enfrentar a crise na coleta de lixo na capital.

Ao Conversa Política, o gestor informou que o encontro será realizado às 12h30, na sede da Emlur.

A reunião contará com a participação do superintendente Ricardo Veloso, além de representantes das empresas responsáveis pelo serviço e de sindicatos da categoria.

O problema na coleta tem se intensificado nas últimas semanas, com atrasos registrados em diversos bairros de João Pessoa.

Diante do cenário, a Emlur formalizou a contratação, por dispensa de licitação, para a realização de um estudo técnico para dimensionamento dos serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana sob responsabilidade da Emlur. O contrato com a Fundação Instituto de Pesquisas (Fipe) está estimado em R$ 80 mil.