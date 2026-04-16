Inscrições para mais de 360 vagas no São João 2026 de Campina Grande começam nesta segunda (13)

Queima de fogos de artifício no São João de Campina Grande em 2018. Foto: Emanuel Tadeu.. São João de Campina Grande. Foto: Emanuel Tadeu.

O prazo de inscrições para mais de 360 vagas de emprego temporárias para o São João 2026 de Campina Grande começa nesta segunda-feira (13). São vagas de emprego destinadas a áreas essenciais do evento, como limpeza urbana, apoio e coleta de materiais recicláveis.

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As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de abril, das 8h às 17h, no Sine Municipal, localizado no antigo Museu Vivo da Ciência.

Os interessados devem apresentar CPF, RG, comprovante de residência, PIS/PASEP, foto 3×4, dados bancários e ficha cadastral, que será disponibilizada no momento da inscrição.

Segundo a Prefeitura de Campina Grande, a remuneração prevista para todas as vagas é de R$ 2.123.

Além da documentação, os candidatos devem cumprir as seguintes exigências para participação no processo seletivo:

Ter 18 anos ou mais;

Estar regular com as obrigações legais;

Possuir aptidão física para a realização das atividades;

Para a vaga de coleta de recicláveis: comprovar experiência na área.

Vagas disponíveis

Auxiliar de serviços gerais: 246 vagas de ocupação imediata e 100 de cadastro reserva.

Fiscal de apoio: 40 vagas de ocupação imediata e 30 de cadastro reserva.

Catador de recicláveis: 70 vagas de ocupação imediata e 10 de cadastro reserva.

Encarregados: 5 vagas de ocupação imediata e 2 de cadastro reserva.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 8 de maio, por meio do Semanário Municipal. O edital das vagas está disponível a partir da página 4 do Semanário de Campina Grande.