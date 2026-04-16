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Inscrições para mais de 360 vagas no São João 2026 de Campina Grande começam nesta segunda (13)

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Queima de fogos de artifício no São João de Campina Grande em 2018. Foto: Emanuel Tadeu.. São João de Campina Grande. Foto: Emanuel Tadeu.

O prazo de inscrições para mais de 360 vagas de emprego temporárias para o São João 2026 de Campina Grande começa nesta segunda-feira (13). São vagas de emprego destinadas a áreas essenciais do evento, como limpeza urbana, apoio e coleta de materiais recicláveis.

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As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de abril, das 8h às 17h, no Sine Municipal, localizado no antigo Museu Vivo da Ciência.

Os interessados devem apresentar CPF, RG, comprovante de residência, PIS/PASEP, foto 3×4, dados bancários e ficha cadastral, que será disponibilizada no momento da inscrição.

Segundo a Prefeitura de Campina Grande, a remuneração prevista para todas as vagas é de R$ 2.123.

Além da documentação, os candidatos devem cumprir as seguintes exigências para participação no processo seletivo:

  • Ter 18 anos ou mais;
  • Estar regular com as obrigações legais;
  • Possuir aptidão física para a realização das atividades;
  • Para a vaga de coleta de recicláveis: comprovar experiência na área.

Vagas disponíveis

  • Auxiliar de serviços gerais: 246 vagas de ocupação imediata e 100 de cadastro reserva.
  • Fiscal de apoio: 40 vagas de ocupação imediata e 30 de cadastro reserva.
  • Catador de recicláveis: 70 vagas de ocupação imediata e 10 de cadastro reserva.
  • Encarregados: 5 vagas de ocupação imediata e 2 de cadastro reserva.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 8 de maio, por meio do Semanário Municipal. O edital das vagas está disponível a partir da página 4 do Semanário de Campina Grande.

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