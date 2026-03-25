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Presidente da Câmara de Bayeux capota veículo e é socorrido para hospital em João Pessoa

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O presidente da Câmara de Bayeux, Adriano Martins (Republicanos), sofreu um acidente com um veículo no fim da tarde desta quinta-feira (12), no município de Caldas Brandão.

Ele estava em uma granja no Distrito de Cajá quando decidiu testar um veículo do tipo UTV, semelhante a um quadriciclo, que havia retornado do conserto. Durante o teste, o vereador perdeu o controle do veículo, que acabou capotando.

Martins foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Segundo a unidade, ele está consciente, orientado e com estado geral estável.

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