Fundação Campeões do Amanhã vence prova de triathlon em Maceió

A Fundação Campeões do Amanhã (FCA) conquistou o 1º lugar no Ôxe Triatlo, em Maceió, durante o fim de semana. Ana Victoria Machado foi campeã geral no mini sprint feminino ao encarar as distâncias de 350 m de natação, 10 km de ciclismo e 2,5 km de corrida. Ao todo, oito atletas representaram a FCA da Prefeitura de João Pessoa na competição.

“Ana Vitória é um grande exemplo de superação e resiliência. Ela faz parte da nossa equipe de triatlon desde o início e vem mostrando uma evolução incrível. Este resultado, assim como os outros que estamos tendo na Fundação é fruto de uma seleção criteriosa dos profissionais que auxiliam, juntamente com um programa definido e crescente que acompanha o desenvolvimento do aluno iniciante até a sua formação de atleta”, comemorou o presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio.

Além de Ana Victoria Machado, a Fundação Campeões do Amanhã teve os seguintes resultados: Talles Nunes venceu o mini sprint na categoria de 13 anos; Victor Machado foi vice-campeão; Pedro Mendes ficou com o 3º lugar; Eduardo Souza terminou em 4º; Kauan Nunes ocupou a 5ª posição; e Arthur Liberato fechou em 7º lugar na categoria sub-20, na prova sprint, com 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

“O ano já começou com o pé direito. Os resultados foram sensacionais. Como treinadora, me sinto orgulhosa, feliz e cheia de vontade de ver esses campeões avançando em suas trajetórias e indo buscar seus sonhos. No ano passado, no Ôxe Triatlo, terminamos o circuito na 9ª posição geral, e isso soa para nós como uma grande vitória, pois representa uma caminhada de crescimento constante e evolução a cada etapa”, finalizou a técnica Fabíola Sobral.

Dias e horários do triathlon na Fundação Campeões do Amanhã:

– A modalidade é ofertada de forma gratuita para crianças e adolescente entre 8 e 16 anos:

Segunda-feira: 15h30, na pista da Universidade Federal da Paraíba (UFPB);

Sábado: 5h, no Posto Federal, na Praia do Seixas.