Governo lança Anuário 2025 e amplia transparência dos indicadores de segurança pública na Paraíba — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro lançou, nesta segunda-feira (13), durante o programa Conversa com o Governador, o Anuário 2025 da Segurança e da Defesa Social, um instrumento permanente de monitoramento dos indicadores de segurança pública no Estado. O material já está disponível para consulta pública no site oficial da Secretaria.

“Quero registrar o reconhecimento a todos os homens e mulheres que fazem a segurança pública na Paraíba e que se dedicam diariamente a proteger o cidadão. Os resultados que temos alcançado são fruto, acima de tudo, da união e da integração entre as forças de segurança. Esse trabalho conjunto, com atuação também próxima ao Ministério Público no combate ao crime organizado, tem refletido na redução dos índices de criminalidade em todo o estado, como mostram, mais uma vez, os dados do Anuário da Segurança Pública. Isso exige um esforço permanente, com acompanhamento constante e investimentos importantes, tanto na valorização salarial e profissional quanto na melhoria da infraestrutura e das condições de trabalho. Seguiremos firmes, porque o nosso compromisso é com a lei”, afirmou Lucas Ribeiro, que esteve acompanhado do secretário da Segurança e Defesa Social, Jean Nunes.

O documento reúne dados atualizados que permitem à população acompanhar, de forma clara e objetiva, a atuação dos órgãos operativos da segurança pública, fortalecendo os princípios da publicidade e da transparência. Além disso, o anuário funciona como ferramenta de accountability, possibilitando a avaliação da eficiência da gestão pública nos níveis nacional, estadual e municipal.

Nesse sentido, o Anuário 2025 apresenta parâmetros quantitativos e qualitativos que contribuem para uma compreensão mais ampla da conjuntura criminal na Paraíba. As informações são direcionadas tanto aos gestores públicos e profissionais da área quanto ao cidadão, promovendo o acesso a dados estratégicos sobre a realidade da segurança e defesa social no Estado.

Além de ampliar o acesso à informação, o documento permite o acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (PESPDS) 2022–2031, subsidiando a avaliação contínua e o aperfeiçoamento das políticas públicas adotadas na área.

Metodologia

A produção do Anuário 2025 é coordenada pelo Núcleo de Análise Criminal e Estatística (Nace) da Sesds, responsável pelo monitoramento dos Indicadores-Chave de Performance (ICP), que orientam o diagnóstico da segurança pública no Estado.

O Nace realiza a coleta, o tratamento e a análise dos dados com base nos registros da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Em situações específicas, há validação cruzada das informações entre as diferentes fontes, garantindo maior confiabilidade aos dados apresentados.

O anuário também incorpora informações de bases nacionais e institucionais, como o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados do Sinesp-VDE do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (Sisdepen), da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB).

Anuário 2025 da Segurança e da Defesa Social