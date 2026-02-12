Homem que matou ex-esposa com tiro na cabeça é condenado a mais de 18 anos de prisão – Foto: Divulgação.

Fabiano Gomes do Nascimento foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão pela morte da ex-esposa Verônica Mendes de Lima Gomes, em 2024, no bairro de Jaguaribe, próximo ao Hospital Napoleão Laureano. O Tribunal do Júri aconteceu em João Pessoa, nesta quarta-feira (11).

De acordo com a Justiça da Paraíba, no Tribunal do Júri, a defesa do réu argumentou que ele agiu por imprudência ao trazer uma arma com ele e destacou que o caso merecia desclassificação, por entenderem que era um crime culposo.

A promotoria, realizada pelo Ministério Público da Paraíba, argumentou na tese contrária, de homicídio doloso qualificado. O homem foi condenado pelo crime de feminicídio.

O Jornal da Paraíba não conseguiu localizar a defesa de Fabiano Gomes do Nascimento.

O caso

Segundo informações da família da vítima, Verônica e Fabiano foram casados por mais de 20 anos, mas estavam em processo de separação na época do crime, que aconteceu minutos antes das 7h do dia 8 de janeiro de 2024, na frente do Hospital Napoleão Laureano.

Em depoimento à Polícia Civil, a irmã da vítima disse que o casal morou por muitos anos em João Pessoa, e se mudou para Itaporanga, no Sertão. Quando houve a separação, Fabiano ficou no município e Verônica voltou a João Pessoa. Ainda de acordo com a irmã da vítima, apesar da separação, os dois não perderam contato, pois tinham patrimônio em comum, em João Pessoa.

O relato da irmã também indica que a vítima vivia em um ciclo de violência doméstica com o suspeito, que ao longo da relação havia feito várias ameaças e agressões. Ainda conforme o depoimento, Fabiano já havia sido preso, em João Pessoa, por crimes de tráfico e homicídio.

No dia do crime, Fabiano se deslocou do município de Itaporanga para realizar consultas e tratamento médico em João Pessoa. Fabiano Gomes se encontrou com sua ex-esposa e logo aconteceu uma discussão entre os dois, em razão de um vídeo que o réu teria recebido, onde mostra a ofendida se relacionando com o ex-marido e pai de seus filhos.

Naquele momento, o réu sacou a arma de fogo que portava e, à curta distância, atirou na cabeça de Verônica, fugindo logo em seguida para Campina Grande.