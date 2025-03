Prefeitura promove atividades para mães e usuários do Centro de Referência de Inclusão para Pessoas com Deficiência

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), promoveu, nesta segunda-feira (24), um dia de atividades para mães e usuários do Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoas com Deficiência (CRMIPD), localizado no bairro Pedro Gondim. A ação fez parte da programação alusiva ao Mês das Mulheres.

“É sempre muito gratificante acompanhar as atividades desenvolvidas no Centro. Faz parte do nosso planejamento, dentro da política de assistência, promover atividades para essas mães, incluindo toda a família nesses momentos de comemoração, saindo um pouco da rotina que é muito cansativa”, afirmou a secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania da Capital, Benicleide Silvestre.

Dentro da programação, os estudantes da Faculdade Nova Esperança (Facene/Famene) desenvolveram atividades com as crianças, palestra sobre os direitos da mulher e direitos das mães de pessoas com deficiência, voltadas para as mães, além de um lanche para todos os usuários.

A professora de saúde pública, Charrira Issa, é a responsável pela coordenação das atividades. “Dentro da disciplina, nós temos o objetivo de desenvolver atividades com as crianças e com as famílias, promovendo um momento especial com eles. As mães tiveram um momento de conversa com a advogada, e foi muito rico, porque elas puderam tirar dúvidas sobre os seus direitos. E um momento de muito crescimento para os alunos também, que podem se espelhar nos profissionais do Centro”, disse.

Neusa Silva, que frequenta o CRMIPD junto com o seu filho há 10 anos, foi uma das mães que participou da ação. “Nesse tempo, meu filho já participou de muitas atividades. Atualmente, ele é assistido pelo fisioterapeuta e pelo profissional de educação física. As atividades vão mudando, de acordo a necessidade dele. Para mim, esse é o melhor lugar que poderíamos ter. Eu também sempre sou muito bem recebida e aproveito todas as atividades que são oferecidas pra gente”, compartilhou.