Cagepa realiza maratona de inovação em Saneamento — Governo da Paraíba

Como a Inteligência Artificial pode ser utilizada para melhorar os serviços de Saneamento na Paraíba? Foi a partir dessa questão que a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) realizou, nessa terça-feira (10), a sua primeira Maratona de Inovação, no Parque Tecnológico Horizontes da Inovação (PTHI).

O evento reuniu empregados de diferentes áreas da Companhia, além de representantes da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (Codata), da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior do Estado (Secties), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Consultoria Gartner. O objetivo: desenvolver soluções inovadoras voltadas para desafios estratégicos da Cagepa.

Ao longo da maratona, os gestores e técnicos participaram de palestras, workshops, sessões de ideação e apresentações das soluções desenvolvidas. “É extremamente importante que tenhamos momentos assim, com um ambiente colaborativo, multidisciplinar e que nos permite refletir sobre as nossas práticas de forma sistêmica e orientada para questões como o aumento da eficiência operacional, a sustentabilidade ambiental, a transformação digital e a melhoria contínua dos serviços que prestamos à sociedade”, comentou o presidente da Cagepa, Marcus Vinícius Neves.

Gestão inteligente – Ao final do evento, os participantes apresentaram propostas de soluções envolvendo o uso de Inteligência Artificial (IA) para desafios enfrentados pela Companhia em relação à gestão de dados, inovação em processos internos, eficiência em compras e comunicação institucional. Segundo o gerente de Inovação da Cagepa, Altamar Cardoso, as ideias mais promissoras serão priorizadas para o desenvolvimento de provas de conceito (PoCs) ou projetos-piloto na Companhia.

“Assim como a internet, a IA chegou para ficar. O que nós, como empresa pública de saneamento, estamos fazendo aqui é justamente discutir como essa ferramenta pode contribuir para a modernização dos nossos processos e, consequentemente, para a geração de valor e melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes”, explicou.

Inovação – O presidente da Codata, Giuseppe Guido, foi um dos componentes do júri que avaliou as propostas dos participantes. Em sua avaliação final, ele saudou a iniciativa da Cagepa e fez questão de ressaltar que soluções inovadoras vão muito além da utilização de equipamentos eletrônicos ou digitais. “Inovação não é só tecnologia. Uma solução inovadora é aquela que consegue, por exemplo, reduzir uma fila, melhorar o atendimento e facilitar processos. Um projeto só tem sucesso com o tripé: patrocínio, processos e pessoas; a tecnologia vem por último para consolidar essa base”, afirmou.

Na mesma linha, o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Rubens Freire, reforçou que o avanço tecnológico deve vir sempre acompanhado de propósito e compromisso social. Segundo ele, “o progresso só é compartilhado se existir decisão política para fazê-lo”.

“Tecnologia é importante, mas eu aposto em gente, em pessoas. Desde o alicate e a bomba d’água até a Inteligência Artificial, por mais sofisticada que seja a ferramenta, se não tiver quem saiba como e para que utilizá-la, ela não dá conta sozinha. Assim como a capacitação técnica, o compromisso ético e a responsabilidade social são fundamentais para que a inovação gere resultados concretos”, concluiu.

