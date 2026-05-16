Sedurb vistoria cemitérios para viabilizar instalação de câmeras de segurança e monitoramento

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), responsável pela administração dos cemitérios públicos em João Pessoa, pretende reforçar a segurança nesses espaços. Para isso, busca viabilizar a instalação de novas câmeras de monitoramento, por meio do projeto Smart City, em parceria com a Agência de Inovação Tecnológica (Inovatec-JP) e Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb).

Nesta quarta-feira (4), o secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Marmuthe Cavalcanti, visitou o Cemitério São José, em Cruz das Armas, e o Cemitério do Cristo, no Cristo Redentor. Na ocasião, dialogou com representantes da Inovatec-JP para efetivar a instalação de câmeras de monitoramento com reconhecimento facial. O objetivo é combater os casos de vandalismo e furto em túmulos, sepulturas e demais espaços dos cemitérios públicos.

“É preciso que todos os cemitérios públicos da cidade estejam monitorados por câmeras de identificação facial. Nós queremos acabar, definitivamente, com essa história de vandalismo nos nossos cemitérios. E o uso da tecnologia de monitoramento, 24h por dia, é uma aliada fundamental para alcançarmos esse objetivo”, destacou o secretário.

Central de monitoramento – As imagens captadas pelas câmeras são monitoradas 24 horas pelos agentes de segurança no Centro de Videomonitoramento, localizado na base da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa. Observando alguma atitude suspeita ou criminosa, as equipes do policiamento preventivo da Guarda, que também estão nas ruas 24h, podem ser acionadas, assim como equipes das Polícias Civil e Militar.

Vandalismo é crime – A depredação do patrimônio público é um ato que causa prejuízo não somente ao Estado, mas a toda a sociedade. Os crimes são passíveis de punição, de acordo com o Código Penal Brasileiro (Lei nº 2.848/40), artigo 163, que prevê detenção de seis meses a três anos e multa.

População é aliada da segurança – A Prefeitura destaca que a participação da população é essencial tanto na preservação dos equipamentos quanto na identificação de atitudes suspeitas. Denúncias podem ser feitas de forma rápida e segura pelos seguintes canais: 153 – Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa; 190 – Polícia Militar; 197 – Polícia Civil. As denúncias são anônimas e contribuem diretamente para a segurança de toda a cidade.