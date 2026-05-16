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SÃO JOSÉ DO SERIDÓ SEDIA I ENCONTRO DE ORIENTADORES SOCIAIS DO SERIDÓ

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Organizado pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de São José do Seridó, através dos orientadores sociais, Luanna Monaliza e Melquides Medeiros, o I Encontro de Orientadores Sociais da região Seridó aconteceu, na manhã desta quinta-feira (4), na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).


O evento teve apoio da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) e reuniu orientadores sociais dos municípios de Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, São José do Seridó e de Santa Luzia/PB.


O Encontro teve início às 9h com as falas da titular da SEMTHAS, Suzete Pereira e da primeira Dama Ilca Bezerra, que representou o prefeito Jackson Dantas. Em seguida, houve apresentações de experiências positivas dos respectivos SCFVs dos municípios presentes.

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