Procon-JP encontra diferença de R$ 14,90 no preço da fantasia em pesquisa para artigos carnavalescos

Para auxiliar o consumidor folião que pretende participar das prévias carnavalescas da Capital usando adereços típicos da festa de Momo a encontrar os produtos mais baratos, o Procon-JP realizou pesquisa no comércio físico da Capital e encontrou uma diferença que chega a R$ 14,90 na fantasia infantil masculina do Homem Aranha Ione, que está oscilando entre R$ 65,00 (Skina das Festas – Mangabeira I) e R$ 79,90 (LaFesta – Mercado Central, Centro), variação de 22,92%. Confira aqui a pesquisa de preços.

A pesquisa foi realizada no dia 4 de fevereiro em 10 estabelecimentos da Capital e traz preços de 220 produtos como tinta para cabelo, tiara, serpentina, pulseiras, peruca. óculos, máscara, fantasia masculina (adulto e infantil) fantasia feminina (adulto e infantil), espuma, confetes, colar havaiano, chapéu, buzina entre outros adereços.

A espuminha Alegria 400ml ficou com a maior variação do levantamento, 49,75%, e está sendo comercializada entre R$ 9,95 (Mila Festas – Centro) e R$ 14,90 (Diplast – Mangabeira I), diferença de R$ 4,95,

A segunda maior diferença foi registrada na saia de tule (sem marca), R$ 7,49, com os preços sendo praticados entre R$ 16,50 (Mila Festas – Varadouro) e R$ 23,99 (Brazil Atacado – Geisel), variação de 45,39%.

As outras variações mais significativas foram registradas na serpentina de papel colorida fita 20 rolos Alegria, 32,72%, com preço entre R$ 5,99 (Casa Tudo – Jardim América) e R$ 7,95 (LaFesta – Mercado Central, Centro), diferença de R$ 1,96; e no colar havaiano Império, 31,67%, com preços entre R$ 3,00 (Mila Festas – Varadouro) e R$ 3,95 (Kelly Magazine – Mercado Central, Centro), diferença de R$ 0,95.

As lojas – A pesquisa do Procon-JP foi realizada nos seguintes estabelecimentos da Capital: Diplast e Skina das Festas (Josefa Taveira); Brazil Atacado (Geisel); MM (Funcionários); Casa Tudo (Jardim América); Mila Festas e Alves Miudezas (Varadouro); Top Brazil Presentes (Centro); Kelly Magazine e LaFesta (Mercado Central, Centro).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br