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Prefeitura de João Pessoa tem plano operacional especial de saúde para o pré-carnaval

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A Prefeitura de João Pessoa estruturou um plano operacional especial para garantir assistência à população durante as festividades do pré-carnaval, com destaque para o Folia de Rua, um dos maiores eventos culturais da cidade. A estratégia prevê reforço de equipes e instalação de postos médicos avançados, garantindo, assim, o suporte de urgência e emergência.

Para o Folia de Rua, que tem início nesta sexta-feira (6), com shows no Parque Solon de Lucena, Centro da Capital, a cobertura de saúde terá motolâncias e ambulâncias. Já na Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, onde desfila o bloco Vumbora, os foliões contarão com dois postos avançados instalados em pontos estratégicos – um na lateral da Hobby Bichos e outro próximo à sede do projeto Cooperar, mais ao fim do trajeto. As equipes de socorristas serão compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores e profissionais de apoio.

Cada posto terá estrutura completa para atendimentos iniciais, além de ambulância para remoções, quando necessário. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também disponibilizou para a assistência oito motolâncias, distribuídas em duplas, duas Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas Unidades de Suporte Básico (USB) para atendimento direto no evento.

Durante a programação do pré-carnaval, a SMS também estará garantindo uma assistência descentralizada nos principais polos festivos, além da Via Folia. O atendimento das equipes de saúde nos eventos ocorrerá a partir das 18h, permanecendo em operação até o encerramento total das festividades, garantindo assistência contínua aos foliões.

De acordo com o superintendente de gestão hospitalar da SMS, Alexandre Ítalo, o planejamento foi elaborado considerando a logística dos eventos e o fluxo estimado de público, priorizando os locais de maior concentração, garantindo agilidade no atendimento e segurança para quem for participar das festas.

“Montamos uma operação que combina postos fixos, equipes móveis e suporte avançado para dar resposta rápida a qualquer ocorrência. Além disso, mantemos toda a rede convencional funcionando para que a população também esteja assistida fora dos circuitos dos eventos. Nosso objetivo é que todos possam aproveitar o pré-carnaval com segurança, mas sem deixar de garantir assistência à população que não está na festa, mas que possa precisar da assistência de urgência e emergência”, destacou.

Quem não estiver nas festividades e precisar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, deve acionar pelo número 192.

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