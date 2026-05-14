João Azevêdo visita obras do Polo Turístico Cabo Branco e acompanha ritmo das construções — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo visitou, no fim da manhã desta quarta-feira (4), em João Pessoa, as obras do Polo Turístico Cabo Branco — o maior complexo turístico planejado do Nordeste, com 14 mil leitos de hotelaria e investimentos de mais de R$ 2,7 bilhões. Logo em seguida, o chefe do Executivo estadual visitou a Estação das Artes, que em breve vai abrigar o primeiro computador quântico do Brasil na Paraíba, que, assim como o Polo Turístico, vai transformar a realidade econômica e turística do Estado.

O primeiro empreendimento visitado por João Azevêdo foi o Ocean Palace Jampa Eco Beach Resort, cujas obras estão bem adiantadas e recebendo investimentos da ordem de R$ 220 milhões. “Cada vez que venho aqui e vejo o ritmo acelerado dessas obras, como esta do Ocean Palace, fico muito feliz, porque é a concretização de um sonho. O nosso Governo fez o dever de casa. Por isso, temos a confiança da iniciativa privada, que está investindo aqui mais de R$ 2,6 bilhões, com geração de emprego e renda para o nosso povo. Ninguém vai investir tanto dinheiro se não encontrar a segurança necessária”, disse João Azevêdo.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Rômulo Polari, externou satisfação com o ritmo das obras do Polo Turístico Cabo Branco. “Essas visitas feitas pelo governador João Azevêdo são muito importantes, porque servem para acompanhar o cronograma das obras. Saímos daqui muito satisfeitos com o ritmo de execução dessas obras de grande porte, que vão transformar a realidade do nosso turismo e da nossa economia”, acrescentou.

Esdras do Nascimento, diretor da empresa responsável pelo projeto do resort, falou da expectativa para a inauguração do empreendimento. “A previsão é que a entrega inicial ocorra em julho de 2027, e a visita do governador João Azevêdo é sempre importante, é uma honra para todos nós que estamos tocando um projeto que vai trazer um novo dinamismo para o turismo da Paraíba”, comentou.

Após passar pela The Westin João Pessoa, o gestor paraibano visitou as obras do Tauá Resort, que estão na fase final e já com data de inauguração — 25 de março deste ano. São mais de 1,5 mil empregos gerados apenas nesta fase de construção. “Que bom voltar ao Tauá e ver esse grande empreendimento quase pronto — em março será a grande inauguração. Não tenho dúvidas de que tudo isso vai refletir lá na ponta, beneficiando toda uma cadeia, com geração de emprego e renda para os mais amplos setores”, comentou o governador, que foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Tauá, Daniel Ribeiro.

Por fim, João Azevêdo esteve no Boulevard dos Ipês, uma grande via pública do Polo Turístico Cabo Branco, com 700 metros de extensão por 33 de largura e cerca de 20 mil m² de área construída, que ligará o Centro de Convenções à praia e que está sendo construída pelo Governo da Paraíba no Polo Turístico Cabo Branco.

CIQUANTA — O governador João Azevêdo visitou, ainda, a Estação das Artes, que abrigará o Centro Internacional de Computação Quântica do Brasil na Paraíba (Ciquanta), que vai colocar o Estado em outro patamar, com reflexos diretos na economia e no turismo. O lançamento do projeto ocorreu no fim do ano passado, dando início ao cronograma de execução.

O primeiro Centro Internacional de Computação Quântica do Brasil na Paraíba está recebendo investimentos da ordem de R$ 80 milhões, numa grande parceria entre o Governo da Paraíba e o Governo Federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) —, o projeto prevê transferência de tecnologia e formação de mão de obra.

O Centro de Computação Quântica paraibano contará também com infraestrutura para visitação, o que deve estimular ainda mais o turismo na Paraíba, com a consequente geração de mais emprego e renda. Outra aplicação para o computador quântico é o processamento de dados do radiotelescópio Bingo, que está sendo instalado no município de Aguiar, Alto Sertão.