Assembleia da Paraíba aumenta em 70% gastos com diárias em dois anos

Essa semana publiquei aqui no Blog que os gastos com diárias, no Governo do Estado, chegaram a quase R$ 40 milhões ano passado. A cifra é elevada, apesar do Governo relacionar o aumento de 39% nessas despesas com a ampliação de obras e agendas fora da Paraíba.

Mas a elevação desse item não ocorreu somente no Executivo estadual. O Poder Legislativo também ampliou a utilização dessas indenizações para servidores e deputados.

De acordo com o Portal da Transparência da Paraíba, os gastos com diárias na Assembleia subiram de R$ 461 mil em 2023 para R$ 732 mil no ano seguinte (2024). Já ano passado esse montante alcançou R$ 785 mil. Um crescimento absoluto de R$ 324 mil entre 2023 e 2025; o que representa 70% de aumento.

Diarias ALPB

Diarias AL

Diarias AL

Nas diárias estão deslocamentos feitos por deputados e servidores do Legislativo, dentro e fora do Estado.

O presidente da Assembleia, Adriano Galdino (Republicanos), recebeu ano passado R$ 104,8 mil em diárias. No ano anterior, 2024, essa utilização foi de R$ 54,9 mil. E em 2023 as diárias dele somadas foram de R$ 22,2 mil.

No fim de 2024 a Assembleia Legislativa chegou a levar uma comitiva de 83 pessoas para um evento da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), no Rio de Janeiro. Na época a ‘Casa’ foi premiada por projetos desenvolvidos e desembolsou, apenas nesse deslocamento, quase R$ 150 mil em diárias.

O que diz a Assembleia

Em nota enviada ao Blog, a assessoria de imprensa da Assembleia informou que “há uma resolução da Assembleia, de 2019, sobre a concessão de diárias a deputados e servidores. A resolução fixou os valores dessas diárias. Desde então, não há reajuste. Os valores são rigorosamente os mesmos”.

“As alterações se explicam pelo aumento do número de sessões itinerantes. Em 2023 houve apenas uma sessão itinerante. Ano passado foram 12 sessões itinerantes. A essas sessões a Assembleia desloca equipe técnica, de informática, cerimonial, apoio legislativo e TV Assembleia. Nacionalmente, houve participação em eventos do Interlegis e UNALE. Há uma restrição cada vez maior a viagens/diárias, a começar pelo valor que não é reajustado”, enfatiza a assessoria.