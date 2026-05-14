Federação Brasil da Esperança define metas e debate apoio ao governo para 2026 na Paraíba

Federação PT, PV e PC do B se reúne em João Pessoa. reprodução

Membros da federação Brasil da Esperança, na Paraíba, se reuniram nesta quarta-feira (04), para traçar objetivos e estabelecer metas visando as Eleições de 2026. Integrantes dos partidos PT, PV e PC do B avançaram no entendimento sobre apoios e formação de nominatas em âmbito estadual.

O encontro aconteceu em um restaurante da Capital.

Entre os pontos acordados, está o de que até o mês de março o grupo deverá definir o apoio ao Governo do Estado, hoje dividido entre as pré-candidaturas do vice-governador Lucas Ribeiro (PP) e a do prefeito da Capital, Cícero Lucena (MDB).

A reunião contou com as participações das presidentes do PT e do PC do B, Cida Ramos e Gregória Benário, respectivamente, e do presidente do PV, Sargento Dênis, além do deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) e de outros integrantes da federação.

A federação tem sido procurada por pré-candidatos de outros partidos, interessados em fortalecer seus projetos políticos por meio da aliança. Os nomes que já integram o grupo, no entanto, avaliam o impacto de uma possível reconfiguração, diante de novas filiações esperadas a partir da janela partidária.

Uma nova reunião deve ocorrer após o Carnaval. A partir de março, a presidência da federação passará do presidente do PV, Sargento Dênis, para a deputada estadual Cida Ramos, presidente do PT.