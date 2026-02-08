Após ocorrido em Três Graças, ator deixa a novela da Globo

Por MRNews



Ator se despede de Três Graças após reviravolta dramática na novela das nove

A novela Três Graças, exibida no horário nobre da Globo, se prepara para uma despedida marcante. O ator Juliano Cazarré deixará o elenco da trama escrita por Aguinaldo Silva, com o encerramento do arco de Jorginho Ninja, um dos personagens mais intensos e controversos da história recente da novela.

Desde que deixou a prisão, Jorginho enfrentou resistência constante de Gerluce, personagem de Sophie Charlotte. Marcada por um passado de violência e abusos, ela manteve firme a decisão de afastá-lo da filha, Joélly, mesmo diante das tentativas do ex-detento de provar que havia mudado e buscava uma nova chance.

Doença muda o rumo do personagem

A virada definitiva acontece quando a saúde de Jorginho se deteriora rapidamente. Diagnosticado com um tumor cerebral em estágio avançado, o personagem passa a demonstrar, na prática, que abandonou a vida criminosa. Ao se colocar em risco para proteger a família e enfrentar a vilã Arminda, interpretada por Grazi Massafera, ele confirma que sua transformação não era apenas um discurso vazio.

O gesto extremo faz com que Gerluce reveja suas escolhas. Diante da gravidade da situação, ela decide deixar de lado o orgulho e as mágoas acumuladas ao longo dos anos, permitindo que Jorginho se despeça com dignidade e receba o perdão que tanto desejava. A cena promete ser um dos momentos mais emocionantes da novela.

Desfecho trágico marca saída do ator

Apesar do clima de reconciliação, a paz dura pouco em Três Graças. Logo após esse momento de redenção, Jorginho Ninja será vítima de uma emboscada fatal, selando de forma trágica a despedida de Juliano Cazarré da produção.

A morte do personagem deve provocar novos conflitos na trama, especialmente com o desaparecimento do bebê de Joélly após o parto, um acontecimento que promete elevar ainda mais a tensão e abrir espaço para novas reviravoltas na novela das nove.

Com a saída de Juliano Cazarré, Três Graças entra em uma nova fase, marcada por mistério, dor e mudanças profundas no rumo da história.

Tags: Globo, Juliano Cazarré, Três Graças, novela das nove, televisão brasileira

Três Graças: Arminda fica ‘careca’ com surra dada por Zenilda em cena que lava a alma do público

A novela Três Graças, exibida no horário nobre da Globo, promete uma de suas cenas mais impactantes até agora. Nos próximos capítulos, Arminda (Grazi Massafera) será humilhada publicamente ao protagonizar um confronto explosivo com Zenilda (Andréia Horta), em uma sequência que promete repercutir fortemente entre os telespectadores.

A empresária será flagrada por Zenilda em um momento íntimo com Ferette (Murilo Benício), o que servirá como estopim para uma reação fora de controle. A advogada perde a cabeça, parte para a agressão física e, em meio à briga, arranca o aplique da rival, deixando Arminda “careca” diante de todos. A cena é descrita como catártica e deve “lavar a alma” do público que acompanha a trajetória da vilã.

Tensão crescente entre Zenilda e Arminda

O embate não acontece por acaso. A rivalidade entre as duas vinha se intensificando há semanas. Segundo informações divulgadas por Naian Lucas, do Na Telinha, o conflito começou quando Arminda apareceu de forma inesperada no apartamento de Zenilda para anunciar que passaria a ocupar uma sala na fundação da família.

A atitude arrogante da empresária, somada a comentários atravessados, incomodou profundamente Zenilda e também Lorena (Alanis Guillen), que presenciou a cena e ficou visivelmente constrangida com a postura da vilã.

Após esse episódio, Zenilda decidiu mudar sua postura. Ela passou a frequentar a fundação com mais regularidade, buscando entender melhor as movimentações internas e as intenções de Arminda. A nova atitude acabou afetando também seu relacionamento com Ferette, já que a advogada passou a questionar decisões e impor limites, despertando reações defensivas do empresário.

Crise familiar e conflitos paralelos

Enquanto isso, Ferette enfrenta um turbilhão de problemas pessoais. Durante um jantar, ele passa mal ao conhecer Viviane (Gabriela Loran) e descobrir que ela é uma mulher trans. O choque desencadeia uma série de atitudes controversas: ele se posiciona contra o relacionamento da jovem com Leonardo (Pedro Novaes) e demonstra rejeição ao namoro de Lorena com Juquinha, ampliando ainda mais o clima de tensão familiar.

Cena decisiva marca ponto de virada na trama

É nesse cenário carregado de conflitos que Arminda volta a provocar, fazendo comentários ácidos sobre os problemas da família Ferette. A fala é o gatilho final para Zenilda, que reage imediatamente. As duas colocam para fora ressentimentos antigos, trocam acusações duras e selam de vez o fim da relação.

A surra aplicada por Zenilda e a humilhação pública de Arminda marcam um divisor de águas em Três Graças, deixando claro que a guerra entre as personagens está apenas começando. A cena promete fortes emoções e deve entrar para a lista dos momentos mais comentados da novela das nove da Globo.

Categorias: Novelas

Tags: Três Graças, Novela das Nove, Globo, Zenilda, Arminda, Grazi Massafera, Andréia Horta

Arminda tenta matar a própria mãe em Três Graças, mas Josefa dá volta chocante na vilã: “Eu não engulo aquelas porcarias”

A relação entre Arminda (Grazi Massafera) e sua mãe, Josefa (Arlete Salles), vai ganhar contornos ainda mais sombrios nos próximos capítulos de Três Graças. A vilã, completamente envolvida no esquema de medicamentos falsificados comandado por Ferrete (Murilo Benício), decidirá dar um passo cruel demais: tentar envenenar a própria mãe.

No capítulo previsto para sexta-feira (7), Ferrete pressionará Arminda a “resolver” a situação de Josefa, temendo que a idosa se torne um risco vivo para o esquema. Em uma conversa fria e calculista, o criminoso deixa claro o que espera:

“Você vai ter que dar um jeito na sua mãe.”

Determinada a garantir sua reputação pública e continuar posando de grande benfeitora, Arminda seguirá o plano sem hesitar.

A tentativa de assassinato

Com um frasco de comprimidos adulterados nas mãos, Arminda se aproxima da mãe com falsa ternura. A cena será marcada por ironia e veneno emocional:

“Hora de tomar seus remédios, mamãezinha querida… E hoje sou eu quem vai lhe dar um por um… Pessoalmente.”

A intenção é clara: envenenar Josefa lentamente, de forma que a morte aparente ser consequência de doença ou desgaste da idade.

Mas Arminda esquece um detalhe: Josefa não é fácil de enganar.

Josefa mostra que é mais astuta que a filha

A matriarca pode ter a saúde fragilizada, mas sua percepção continua afiada. Ciente da mudança repentina de comportamento da filha — e desconfiada dos remédios —, ela toma uma atitude estratégica.

Mais tarde, sozinha com Gerluce (Sophie Charlotte), Josefa revela a verdade com firmeza e ironia:

“Ela acha que me engana… Mas eu não engulo aquelas porcarias.”

A frase mostra que Josefa não apenas percebeu o plano, como está jogando no mesmo tabuleiro — e bem melhor do que Arminda imagina.

O que isso significa para a trama?

A revelação abrirá caminho para:

A aproximação ainda maior entre Josefa e Gerluce

O enfraquecimento emocional de Arminda

A possibilidade de que o segredo da Fundação Ferrete venha à tona por uma via inesperada: a própria vítima planejada.

Gerluce passa, então, a monitorar Josefa e se preparar para agir no momento certo — antes que Arminda tente algo mais radical.

A guerra dentro da mansão está declarada.

Categorias: Novelas, TV, Celebridades

Tags: Três Graças, Arminda, Josefa, Sophie Charlotte, Grazi Massafera, TV Globo

Como fica o destino de Gerluce?

A prisão de Gerluce provoca comoção nacional. Movimentos populares pedem sua liberdade, enquanto a mídia transforma o caso em debate público.

Diante do contexto, a Justiça opta por liberação com medida cautelar e tornozeleira eletrônica. Agora, Gerluce terá que provar que sua rebeldia nasceu do amor ao próximo — e não do crime.

Enquanto isso, Paulinho enfrentará sua própria batalha interna, dividindo-se entre:

o dever como policial

e o sentimento que ainda insiste em manter vivo

Categorias: Novelas, Celebridades, TV

Tags: Três Graças, Gerluce, Paulinho, Sophie Charlotte, TV Globo

Cansada de sofrer, Gerluce toma decisão chocante e põe as mãos na fortuna de Arminda em Três Graças: ‘Agora a justiça será feita!’

Os próximos capítulos de Três Graças prometem fortes emoções e uma virada surpreendente que vai deixar os telespectadores de boca aberta. A trama das nove da Globo mostrará o momento em que Gerluce (Sophie Charlotte), cansada das injustiças e da corrupção que dominam a cidade, decide agir por conta própria — e acaba colocando as mãos na fortuna milionária de Arminda (Grazi Massafera).

Mas, ao contrário do que todos pensam, a atitude da filha de Lígia (Dira Paes) não será movida pela ambição, e sim por um profundo senso de justiça.

Gerluce rouba a fortuna de Arminda e muda o rumo da história

Segundo informações divulgadas por Walter Felix, do Na Telinha, Gerluce descobrirá que a valiosa escultura que decora a mansão de Arminda é, na verdade, um esconderijo para milhões de reais em dinheiro vivo — o resultado do esquema criminoso de falsificação de medicamentos comandado por Arminda e Ferette (Murilo Benício).

Movida pela indignação, Gerluce reúne um grupo de pessoas que tiveram suas vidas destruídas pelos remédios falsificados e elabora um plano ousado: invadir a mansão e roubar a escultura para destinar todo o dinheiro às vítimas da fundação.

Na noite do golpe, a tensão domina o ar. Arminda é surpreendida pelos invasores e tenta negar tudo, mas é desmascarada pela própria mãe, Josefa (Arlete Salles), que revela o esconderijo do dinheiro. Sob o olhar desesperado da vilã, a estátua é retirada às pressas — e o símbolo de sua ganância finalmente cai em mãos mais justas.

O plano perfeito de Gerluce

Durante a fuga, os assaltantes exigem uma refém. Arminda, em um ato de frieza, tenta entregar a própria mãe. É então que Gerluce se oferece para ir no lugar dela, fingindo ser apenas mais uma vítima. Dentro do carro, ela revela o verdadeiro plano e comemora discretamente o sucesso da operação.

“Agora, esse dinheiro vai servir para salvar vidas, não para destruí-las”, diz Gerluce, em uma das cenas mais emocionantes da trama.

Mas a vitória tem seu preço: a vilã e Ferette descobrem que foram enganados e iniciam uma caçada implacável para recuperar a fortuna perdida. O detetive Paulinho (Rômulo Estrela), cada vez mais envolvido com Gerluce, é designado para investigar o caso — sem imaginar que a mulher por quem está se apaixonando é a mente por trás do roubo.

A virada de Gerluce

Com essa atitude, Gerluce deixa de ser apenas uma vítima das circunstâncias e se transforma em uma heroína popular, determinada a reparar o mal causado pelos poderosos. A cena marca uma nova fase da personagem, que ganha força e protagonismo na luta contra a corrupção e o abuso de poder em Três Graças.

O público, que já torcia por Gerluce, verá a personagem atravessar uma jornada intensa de coragem, sacrifício e redenção — enquanto Arminda e Ferette prometem reagir com toda a crueldade que os caracteriza.

Prepare-se: a novela das nove vai pegar fogo nas próximas semanas, com reviravoltas, vinganças e segredos expostos que prometem mudar tudo no destino dos personagens de Três Graças.

Categorias: Novelas

Tags: Três Graças, Gerluce, Arminda, TV Globo, Sophie Charlotte, Grazi Massafera

Arminda desmascara Josefa em Três Graças e tragédia abala a novela das nove: “Eu sei que você não é”

Confronto entre mãe e filha termina em desespero e atropelamento chocante em nova reviravolta da trama.

Os próximos capítulos de Três Graças, novela das nove da Globo, prometem fortes emoções com uma sequência de tirar o fôlego. A relação entre Arminda (Grazi Massafera) e sua mãe Josefa (Arlete Salles) chegará ao limite, resultando em um confronto explosivo que culminará em uma tragédia inesperada.

Tudo começa quando Zenilda (Andréia Horta) visita a mansão e, sem querer, provoca uma discussão devastadora ao deixar escapar um segredo que coloca em risco a reputação de Arminda. Durante a conversa, Josefa comenta sobre os misteriosos encontros da filha com um “visitante importante”, sem imaginar que está revelando o caso extraconjugal de Arminda com Santiago Ferette (Murilo Benício).

Arminda perde o controle e enfrenta a mãe

Com medo de ter sua farsa desmascarada, Arminda reage com fúria. “Cala essa boca! Se continuar inventando mentiras, eu te estrangulo!”, gritará, arrancando a echarpe das mãos da mãe. A cena deixará Zenilda chocada, que tentará amenizar a situação, mas sairá da casa desconfiada do que realmente está acontecendo.

Quando finalmente ficam a sós, Arminda despeja toda sua raiva sobre Josefa, acusando-a de fingir lapsos de memória para manipulá-la.

“Eu sei que você não é doente coisa nenhuma”, dirá a vilã, em tom ameaçador. “Você usa essa doença pra me humilhar e me fazer de idiota!”

Josefa, assustada, tenta se defender, mas o ódio de Arminda parece incontrolável. A briga escala rapidamente e a idosa, em pânico, decide fugir da mansão.

Tragédia: Josefa é atropelada

A sequência que vem a seguir promete ser uma das mais impactantes da novela. Josefa sai correndo pela rua, gritando por socorro e pedindo ajuda aos vizinhos. “Pelo amor de Deus, alguém me ajude! Arminda quer me matar!”, clamará, enquanto a filha tenta alcançá-la para impedir o escândalo.

No auge do desespero, Josefa atravessa a rua sem perceber que um ônibus se aproxima em alta velocidade. O atropelamento é inevitável — e o impacto deixa todos em choque.

Gerluce (Sophie Charlotte) e Raul (Paulo Mendes), que presenciam a cena, correm para tentar socorrê-la, enquanto Arminda, fria e imóvel, apenas observa o corpo da mãe no chão.

“É claro que ela está morta”, dirá, antes de entrar calmamente de volta na mansão.

Clímax trágico muda o rumo da novela

A morte de Josefa promete causar uma grande virada na história, afetando não apenas Arminda, mas todos os personagens ligados à família. A sequência marcará uma nova fase na trama, com Grazi Massafera sendo destaque em uma das atuações mais intensas de sua carreira.

O público, que já acompanha com apreensão a escalada de maldade da personagem, verá o colapso emocional da vilã atingir níveis extremos — um ponto sem retorno em Três Graças.

Categorias: Novelas, Famosos, Entretenimento

Tags: Três Graças, Arminda, Josefa, Grazi Massafera, Arlete Salles, TV Globo, MR News

Bagdá dá recado brutal a Raul sobre Joélly em Três Graças: “Lá na minha área”

Os próximos capítulos da novela das nove da Globo, Três Graças, prometem momentos de tensão e confronto intenso. Bagdá, o temido chefe do tráfico na Chacrinha, vai aparecer mais uma vez para mostrar até onde vai o poder do crime sobre quem se atreve a desafiá-lo. A nova vítima de sua brutalidade será Raul, que vive um drama pessoal cada vez mais profundo.

A cena começa com a inesperada visita de Bagdá à casa de Raul. O traficante, acompanhado de seus comparsas, invade o espaço do rapaz com um ar ameaçador. O jovem tenta argumentar, mas é imediatamente silenciado. A presença dos criminosos transforma o ambiente em um cenário de puro medo e humilhação. Raul, completamente acuado, vê sua liberdade ser tomada por quem dita as regras no território da Chacrinha.

Segundo informações de bastidores, o momento mais marcante do episódio acontece quando Bagdá toma o relógio de Raul — um presente de seu pai, que tem forte valor emocional. O gesto não é apenas uma cobrança de dívida: é um ato simbólico de dominação. Raul implora para ficar com o objeto, explicando o significado afetivo, mas Bagdá o ignora com frieza. Ele dá ao rapaz o prazo de uma semana para quitar o que deve, ameaçando retornar com violência caso o pagamento não seja feito.

Mas o recado mais cruel de Bagdá está relacionado a Joélly, a garota que Raul tem visitado. Com olhar intimidador, o traficante dispara: “Fica longe da garota que tu anda azarando lá na minha área”. A frase, dita em tom de ameaça, deixa claro que Raul ultrapassou um limite perigoso. Bagdá deixa subentendido que, se o jovem continuar se aproximando dela, poderá sofrer consequências graves — inclusive físicas.

A situação mergulha Raul em um abismo emocional. Além do medo, ele sente vergonha e impotência diante da própria família. O relógio tomado se torna o símbolo de sua queda: a perda da ligação com o pai e de qualquer resquício de dignidade. A partir desse episódio, o personagem deve entrar em uma espiral ainda mais sombria, marcada pela culpa, pelo vício e pela submissão ao poder do crime.

A trama escrita por João Emanuel Carneiro continua explorando os contrastes sociais e os limites da violência urbana, com atuações intensas e cenas que prometem chocar o público. Três Graças vai ao ar de segunda a sábado, após o Jornal Nacional, na TV Globo.

Tags: Três Graças, Bagdá, Raul, Joélly, novela das nove, TV Globo

Três Graças: Bagdá invade mansão de Arminda, descobre estátua misteriosa e toma atitude inesperada

Na novela das nove da Globo, Três Graças, o clima vai esquentar nos próximos capítulos com a chegada de Bagdá (Xamã) à mansão de Arminda (Grazi Massafera). O personagem, conhecido por sua postura impiedosa, vai surpreender o público ao invadir o casarão para cobrar uma dívida de Raul (Paulo Mendes). No entanto, o que ele encontrará por lá mudará completamente o rumo da história.

Durante a invasão, Bagdá ficará frente a frente com a famosa estátua das Três Graças, uma peça de valor inestimável que, segundo rumores, esconde uma fortuna. Sem imaginar o segredo que está diante de seus olhos, o criminoso observará a escultura com curiosidade, mas seu foco será outro: encontrar Raul e cobrar o que lhe é devido.

Determinando a resolver o impasse, Bagdá percorrerá todos os cômodos da mansão — inclusive os quartos de Arminda e Josefa (Arlete Salles). O clima de tensão atingirá o auge quando ele finalmente localizar Raul, que ficará apavorado ao se deparar com o traficante armado. O vilão deixará claro que não é ladrão, mas sim um “empresário” do submundo, exigindo o pagamento imediato da dívida.

Antes de sair, Bagdá tomará o relógio de Raul, presente de seu pai Rogério (Eduardo Moscovis), como garantia de que o valor será pago. Ele ainda dará um ultimato ao rapaz: “Você tem uma semana pra me devolver o dinheiro. Depois disso, eu volto — e da próxima vez, não venho pra conversar.”

Enquanto isso, Josefa ouvirá ruídos estranhos na casa e chamará por ajuda, desconfiando de que algo grave aconteceu. Arminda, no entanto, acreditará que a mãe está apenas tendo mais um de seus devaneios e acabará ignorando o alerta. O que ela não imagina é que o ocorrido deixará novas pistas sobre o grande mistério envolvendo a estátua milionária.

O episódio promete movimentar a trama e revelar novas camadas da história, principalmente sobre o verdadeiro segredo escondido na escultura que dá nome à novela Três Graças. Com a aproximação entre Bagdá e o enigma da mansão, o público pode esperar mais reviravoltas e conexões inesperadas entre os personagens.

Tags: Três Graças, novela das nove, Globo, Arminda, Bagdá, Raul, Josefa, estátua misteriosa, resumos Três Graças

Vergonha e lágrimas: Gerluce é humilhada em público após ser flagrada com homem casado em Três Graças

Os próximos capítulos da novela das nove da Globo, Três Graças, prometem estremecer ainda mais a vida de Gerluce (Sophie Charlotte). A personagem, que vem enfrentando uma sequência de desafios emocionais, será vítima de uma das cenas mais duras da trama: uma agressão motivada por ciúmes e moralismo, após ser flagrada andando com um homem comprometido.

A sequência, que deve ir ao ar ainda nesta semana, mostra como a vida da cuidadora se transforma em um verdadeiro pesadelo após um mal-entendido que se espalha rapidamente pela comunidade. Tudo começa quando Gerluce é vista conversando com Arlindo (Rodrigo Pandolfo), marido de Silvânia (Paula Burlamaqui), em uma praça de Três Graças. O encontro, que na verdade não passa de uma conversa sobre trabalho, será interpretado de forma errada por uma moradora fofoqueira, responsável por espalhar o rumor de que os dois vivem um caso.

A vergonha pública de Gerluce

Em poucas horas, o boato ganha força e chega aos ouvidos de Silvânia, uma mulher conhecida por seu temperamento explosivo. Cega de raiva e humilhação, ela decide confrontar Gerluce na frente de todos, em plena feira do bairro. A cena será marcada por gritos, empurrões e uma bofetada inesperada, que deixará a personagem completamente sem reação.

Com lágrimas nos olhos, Gerluce tenta se defender e explicar que tudo não passou de uma conversa inocente, mas ninguém parece disposto a ouvi-la. As pessoas ao redor preferem julgar, apontar e alimentar ainda mais o escândalo. A situação se torna tão grave que Misael (Belo) e Lígia (Dira Paes) precisam intervir para separar as duas mulheres e evitar algo pior.

Consequências devastadoras

A agressão não será o único golpe sofrido por Gerluce. Após o ocorrido, ela passará a ser hostilizada pelos vizinhos, perdendo parte dos pacientes que cuidava como diarista. O episódio vai reacender traumas do passado, especialmente os relacionados à rejeição e à desconfiança que sempre marcaram sua trajetória.

Em uma das cenas mais emocionantes da novela, Gerluce desabafa com a mãe, Lígia, dizendo que sente vergonha de sair de casa. “As pessoas olham pra mim como se eu fosse um lixo, mãe. Tudo por uma mentira”, dirá ela, chorando. Lígia, por sua vez, tentará confortá-la, mas também demonstrará revolta com a injustiça cometida.

Arlindo tenta se explicar

Ao perceber o tamanho da confusão que causou, Arlindo procurará Gerluce para pedir desculpas e esclarecer a verdade. Ele confirmará que foi o responsável por chamá-la para conversar sobre um trabalho de assistência para sua sogra, e que nunca houve traição alguma. No entanto, o estrago já estará feito — e a reputação de Gerluce ficará manchada.

Mesmo com a tentativa de Arlindo de colocar um ponto final nos boatos, Silvânia continuará acreditando que o marido mentiu, o que abrirá espaço para novos conflitos dentro de seu casamento.

A virada de Gerluce

Mas nem tudo será sofrimento. Nos capítulos seguintes, Gerluce decidirá reagir e mostrar sua força. Incentivada por Misael, ela resolverá retomar sua vida com a cabeça erguida e não permitirá mais que a opinião dos outros a destrua. A personagem mostrará um novo lado — mais firme, corajoso e determinado a reconquistar o respeito que lhe foi tirado.

A trama reforça um dos temas centrais de Três Graças: o julgamento social e a violência contra mulheres que ousam viver fora dos padrões impostos pela comunidade. A história de Gerluce promete emocionar o público e provocar reflexões sobre empatia, respeito e a força de quem recomeça mesmo após ser humilhado.

Categorias: Novelas, Globo, Três Graças

Tags: Gerluce, Sophie Charlotte, Três Graças, novela das nove, Globo, humilhação, mulher casada

Será que Jorginho Ninja mudou de verdade? Pai de Joélly volta em “Três Graças” e coloca a comunidade em alerta

Nos próximos capítulos de Três Graças, o público da novela das nove da Globo verá uma reviravolta que promete mexer com toda a trama da comunidade da Chacrinha. O retorno de Jorginho Ninja (Juliano Cazarré) após anos preso deixará todos em choque — especialmente Gerluce (Sophie Charlotte), que teme pelo bem-estar da filha, Joélly (Alana Cabral).

Depois de cumprir pena, Jorginho tenta mostrar que é um homem mudado. Ele se apresenta como alguém arrependido, disposto a reconstruir a vida e recuperar a confiança da família. Mas será que a transformação é verdadeira ou apenas mais um disfarce de um criminoso experiente?

O passado sombrio que Gerluce tenta esquecer

Gerluce ainda carrega cicatrizes profundas do tempo em que vivia sob o domínio de Jorginho Ninja, o antigo chefe da Chacrinha. Naquela época, o bandido impunha medo e controle sobre todos ao redor, inclusive sobre ela. Uma noite marcada por violência e humilhação mudou para sempre o destino da jovem, que acabou engravidando de Joélly.

Desde então, Gerluce criou a filha sozinha, escondendo dela a verdadeira identidade do pai. Joélly cresceu acreditando que ele havia morrido, e agora, com o retorno repentino de Jorginho, a verdade começa a se aproximar de uma revelação inevitável.

O reencontro e a desconfiança

Determinada a proteger Joélly, Gerluce tenta impedir qualquer aproximação entre pai e filha. Para ela, as palavras de arrependimento de Jorginho não passam de encenação. O comportamento cauteloso da cuidadora reflete o medo de reviver o passado e de ver a filha se iludir com um homem que, segundo ela, nunca foi digno de confiança.

Enquanto isso, Bagdá (Xamã), atual líder da comunidade, também demonstra preocupação com a presença do ex-comandante. Apesar de manter um ar de frieza, ele sabe que Jorginho ainda é temido e pode desequilibrar o poder local. A tensão entre os dois promete gerar momentos explosivos nos próximos capítulos.

Uma segunda chance ou uma nova armadilha?

A volta de Jorginho Ninja abre uma nova fase em Três Graças, marcada por conflitos morais, segredos e decisões difíceis. O público agora se pergunta: será que um homem capaz de tanto mal pode realmente mudar?

A novela tem explorado com intensidade os limites do perdão e o impacto do passado nas relações familiares. Gerluce, mesmo tentando se manter forte, ainda luta com o dilema entre proteger Joélly e permitir que ela descubra a verdade sobre o próprio pai.

Nos bastidores da trama, há quem diga que uma revelação bombástica está por vir — algo que pode transformar completamente a relação entre os personagens e redefinir o rumo da história.

Categorias: Novelas, Três Graças, Globo

Tags: novela das nove, Três Graças, Jorginho Ninja, Gerluce, Joélly, capítulos Três Graças, resumo novelas

Três Graças: segredo devastador vem à tona e muda tudo entre Gerluce e o pai desaparecido

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, exibida na Globo, o público será surpreendido por uma das revelações mais intensas da trama: o verdadeiro motivo que levou Joaquim (Marcos Palmeira) a abandonar Lígia (Dira Paes) e a filha Gerluce (Sophie Charlotte) quando ela ainda era criança. O reencontro entre pai e filha promete abalar as estruturas da história e revelar segredos que ficaram enterrados por décadas.

Na sequência prevista para ir ao ar ainda nesta semana, Joaquim surgirá vivendo de forma isolada em um ferro-velho na periferia, longe de todos. É lá que Misael (Belo), em recuperação após o atentado orquestrado por Santiago Ferette (Murilo Benício), decide se refugiar. A convivência forçada acaba expondo um lado de Joaquim que ninguém conhecia — um homem atormentado pelo passado e pelas escolhas que fez.

Durante uma conversa tensa, Misael questiona por que ele se afastou da própria família. Cansado de guardar o segredo, Joaquim desabafa: “Eu só me sinto bem quando tô sozinho. Nunca soube viver com ninguém”. A fala chocará o amigo e mostrará que, por trás da frieza do personagem, existe um profundo sentimento de culpa e solidão.

O diálogo ganha força quando Misael menciona Gerluce, contando que a jovem enfrenta dificuldades, mas segue lutando para sustentar a mãe doente e criar a filha pequena. Mesmo assim, Joaquim reage com indiferença: “Ela que fique lá e eu cá. É melhor assim”. Essa resposta, seca e cortante, mostra que o personagem ainda não consegue lidar com suas próprias feridas emocionais.

Entretanto, rumores de bastidores apontam que essa barreira entre pai e filha começará a ruir nos capítulos seguintes. Um acontecimento trágico envolvendo Lígia fará Joaquim rever suas atitudes e o obrigará a se reaproximar de Gerluce. O reencontro promete ser um dos momentos mais emocionantes da novela — e pode mudar completamente o rumo dos personagens.

A sequência também deve trazer novas revelações sobre o passado de Joaquim e sua ligação com o desaparecido Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera). A trama sugere que o motivo de sua fuga vai muito além de questões familiares, envolvendo segredos perigosos e um possível envolvimento com o esquema da Fundação Ferette.

Enquanto isso, Gerluce continuará em sua jornada de redenção e enfrentamento, marcada por decisões ousadas e atitudes que desafiam o poder da elite da cidade. O destino dos dois, no entanto, parece inevitavelmente entrelaçado — e o reencontro promete vir acompanhado de verdades dolorosas e consequências irreversíveis.

“Três Graças” segue exibida de segunda a sábado, às 21h, na Globo, prometendo novas reviravoltas e revelações explosivas nos próximos capítulos.

Tags: #TrêsGraças #NovelaDasNove #Globo #Gerluce #SophieCharlotte #MarcosPalmeira #DramaFamiliar #TVNews

Três Graças: Gerluce transforma em ‘pó’ estátua cheia de mistérios e que dá nome à novela

Em Três Graças, a trama das nove da Globo dá uma guinada surpreendente com a atitude impensada de Gerluce (Sophie Charlotte). Movida por um sentimento de justiça e revolta, ela decide destruir a famosa estátua das Três Graças — obra que dá nome à novela e carrega segredos sombrios que podem mudar o destino de todos os personagens.

Tudo começa quando Gerluce, trabalhando como cuidadora de Josefa (Arlete Salles), mãe de Arminda (Grazi Massafera), descobre que a peça estava escondida há anos na mansão da família. A idosa acaba revelando que o artefato foi trazido da Itália por Rogério (Eduardo Moscovis) antes de sua misteriosa morte, o que desperta a curiosidade da jovem.

Sem imaginar o real valor da obra — avaliada em 1,4 milhão de dólares —, Gerluce acredita que a estátua possa ter algum significado simbólico ligado ao passado de Arminda. No entanto, ela desconhece que a escultura serve como esconderijo para o dinheiro desviado por Ferette (Murilo Benício), parte do esquema criminoso de fabricação e venda de medicamentos falsificados pela Fundação.

Um ato ousado em nome da justiça

Cansada de ver a população sofrer sem acesso a remédios de verdade, Gerluce toma uma decisão extrema: vende parte do material da escultura e usa o dinheiro para comprar medicamentos autênticos, distribuindo-os gratuitamente à comunidade. Ao fazer isso, ela desafia diretamente os poderosos envolvidos no esquema de corrupção.

Em um momento simbólico e impactante, Gerluce destrói completamente a estátua das Três Graças, reduzindo-a a pó. A cena marca não apenas a queda do império criminoso, mas também a transformação da personagem — que deixa de ser uma simples cuidadora para se tornar símbolo de resistência e coragem.

Mistério e reviravolta na novela das nove da Globo

O gesto de Gerluce desencadeia uma série de consequências inesperadas. Arminda, desesperada ao descobrir o que aconteceu com a escultura, promete vingança. Ferette, por sua vez, entra em pânico ao perceber que o dinheiro desviado pode ter sido destruído junto com a obra.

A partir desse ponto, a novela promete intensificar os conflitos e revelar segredos guardados há anos — incluindo a verdadeira causa da morte de Rogério e o passado oculto da Fundação.

A destruição da estátua, portanto, não é apenas um ato impulsivo, mas um divisor de águas em Três Graças. Gerluce, sem saber, pode ter dado início ao desmoronamento de uma rede de corrupção e à libertação de todos que vivem sob o domínio dos poderosos.

Tags: três graças, novelas globo, gerluce estátua, novela das nove, resumo três graças, capítulos três graças, entretenimento, Globo

Milagre inesperado salva Joélly e Raul de tragédia em Três Graças após sentença cruel de Bagdá

Nos próximos capítulos da novela das nove, Três Graças, exibida pela Globo, o público verá um dos momentos mais tensos e emocionantes da trama. Joélly e Raul viverão minutos de puro terror ao serem encurralados por Bagdá e seus comparsas, que finalmente conseguem encontrá-los após uma longa caçada motivada por uma dívida de drogas.

O encontro, que acontece no mirante da comunidade da Chacrinha, começa como uma tentativa de reconciliação entre o casal — que conversa sobre o futuro do bebê que Joélly espera —, mas logo se transforma em um pesadelo sem saída. Bagdá surge de surpresa, acompanhado de seus homens, e decreta o destino dos dois:

“Os dois pro micro-ondas!”, sentencia o traficante, deixando claro que não há escapatória.

Desespero e intervenção milagrosa

A cena, descrita por Vitor Peccoli, do Resumo das Novelas, mostrará Joélly desesperada, implorando pela vida de Raul enquanto tenta proteger o filho que carrega. O clima de pavor toma conta da sequência, até que Kellen, filha do pastor da comunidade, surge para enfrentar Bagdá em um ato de coragem inesperado.

Sem temer o perigo, Kellen confronta o traficante e o acusa de cometer uma injustiça. A tensão cresce, e todos acreditam que ela também será punida. No entanto, a situação muda radicalmente quando a jovem revela um segredo bombástico — o nome do verdadeiro pai do bebê de Joélly.

Bagdá recua, mas ameaça permanece

A revelação deixa Bagdá atordoado. Por alguns segundos, ele hesita e decide poupar a vida de Joélly e Raul, mas o perdão vem com uma condição: o casal permanecerá sob sua vigilância. Antes de deixá-los ir, o traficante humilha Raul diante dos capangas e avisa que “ninguém desafia Bagdá impunemente”.

Mesmo libertos, os dois saem do local sob forte tensão, cientes de que o perigo ainda ronda seus caminhos. O momento é descrito como um verdadeiro milagre aos 45 do segundo tempo, que salva não só suas vidas, mas também o futuro do bebê.

Nos bastidores, a sequência promete ser uma das mais impactantes da novela, marcada por drama, suspense e emoção, consolidando Três Graças como um dos maiores sucessos do horário nobre da Globo.

Tags: #TrêsGraças #NovelaDasNove #Globo #Bagdá #Joélly #Raul #Spoiler #PróximosCapítulos