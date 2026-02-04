quarta-feira, fevereiro 4, 2026
SEMEC ORIENTA SÃO-JOSÉ-SERIDOENSES SOBRE PROJETO “MULHERES EMPODERADAS” E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DA ARTE

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó (SEMEC-SJS) comunica a toda população local que as inscrições para o projeto “Mulheres Empoderadas”, por questões logísticas, terminarão nesta sexta-feira (19).


A SEMEC também comunica que, os artistas locais que necessitarem utilizar o Espaço da Arte, precisarão reservar os horários com antecedência. Ainda sobre o Espaço da Arte, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura esclarece que, caso os artistas locais, usuários daquele espaço, necessitem utilizar instrumentos musicais da instituição, os mesmos precisarão oficiar documento à direção daquele Espaço.


No caso de dúvidas a SEMEC sobre as duas demandas tartadas neste, os são-josé-seridoenses poderão contactar a SEMEC através do (84) 3478-2240.


