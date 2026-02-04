Laboratórios das UPAs auxiliam no diagnóstico rápido e fortalecem atendimento à população em João Pessoa

Para atender casos de urgência e emergência em saúde, a Prefeitura de João Pessoa mantém as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionando 24 horas por dia, com assistência clínica e leitos de estabilização. Para reforçar esse cuidado, as unidades contam com laboratórios de análises clínicas, que auxiliam no diagnóstico e na tomada de decisões médicas, garantindo mais agilidade e precisão no atendimento à população.

O superintendente de Gestão Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Alexandre Ítalo, destaca que a atuação dos laboratórios dentro das UPAs é essencial para assegurar um atendimento de qualidade. “Com a possibilidade de análise imediata dos exames necessários, conseguimos ofertar uma assistência mais rápida, segura e eficiente, contribuindo para diagnósticos mais precisos. Isso impacta diretamente na saúde do paciente que vai receber um tratamento direcionado e poderá receber alta o quanto antes ou, se for o caso, o encaminhamento para o serviço de referência para continuidade do atendimento” , ressalta.

Entre os exames realizados diretamente nas UPAs estão hemograma, sumário de urina, dosagens de ureia e creatinina, proteína C-reativa (PCR), enzimas hepáticas e renais, marcadores cardíacos, gasometria e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, entre outros. Os resultados são liberados entre 40 minutos e uma hora.

Em 2025, os laboratórios das UPAS realizaram 258.516 exames. Desse total, apenas na unidade Oceania, localizada no bairro de Manaíra, foram mais de 88 mil exames. A unidade do bairro Valentina realizou mais de 52 mil exames laboratoriais, enquanto na UPA do bairro Bancários foram 65.397 e na UPA Cruz das Armas fora 52.766.

Para o superintendente de Gestão Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, os números reforçam a importância do serviço na rede de urgência e emergência do município

“Os exames laboratoriais auxiliam na investigação de diversas condições de saúde e permitem intervenções mais eficazes, de acordo com os resultados liberados, além disso, o fato de o laboratório estar dentro da estrutura da UPA garante agilidade na análise e liberação do resultado, o que contribui diretamente para a condução clínica dos pacientes, evitando atrasos no atendimento”, destaca Alexandre Ítalo.

Apesar das Unidades de Pronto Atendimento serem um serviço que atende por demanda espontânea, o serviço laboratorial é exclusivo para os pacientes em atendimento e de acordo com a solicitação médica e indicação clínica. Nesses casos, na própria UPA é feita a coleta.

Para pacientes externos que precisem realizar exames laboratoriais, a Secretaria de Saúde mantém o Laboratório Central do Município, que funciona dentro do complexo predial da Policlínica Municipal de Jaguaribe, localizada na Rua Alberto de Brito, n° 413, no bairro de mesmo nome.