Rio Negro ganha pacote de obras que vão qualificar infraestrutura e saneamento do município

Com uma gestão municipalista, que pensa o bem-estar das pessoas, o governador Eduardo Riedel entregou um pacote de obras em Rio Negro. São investimentos para qualificar a infraestrutura urbana e rural, além de ampliar a cobertura de saneamento da cidade. A solenidade ocorreu neste sábado (31), no Salão Paroquial do município.

“Trabalho em conjunto. Compreender de maneira profunda as demandas de cada cidade, ouvindo as pessoas. Aqui entregamos asfalto no Santa Fe e já vamos fazer a licitação para prosseguir a pavimentação no bairro. Não tenho dúvida que esta cidade vai chegar a 100% de asfalto e irá universalizar o saneamento. Uma região que está em pleno crescimento”, afirmou o governador.

Para infraestrutura urbana foi entregue a pavimentação e drenagem do bairro mais antigo e populoso da cidade, o Santa Fé. O governo estadual investiu R$ 12,2 milhões na primeira etapa da obra.

Para chegar a 100% de asfalto, o governador autorizou a abertura de licitação da segunda etapa, estimada em R$ 9 milhões. Na área rural tem o revestimento primário de três estradas vicinais da cidade.

Com investimentos de R$ 5 milhões, houve a recomposição de 44,06 quilômetros. Além da reforma de quatro pontes de madeira sobre a Ponte Garimpo, Córrego da Roça, Córrego Retiro e Rio Acantilado Rio Negro, que juntos somam R$ 970 mil.

“O governador que leva o municipalismo para o Estado. Na sua gestão esta região não foi esquecida. No MS Ativo já acordamos para chegar a 100% de asfalto. Quem ganha com isto é a população “, afirmou o prefeito de Rio Negro, Henrique Mitsuo Vargas.

Com foco na qualidade de vida e na saúde da população, o saneamento também entrou no pacote de investimentos de Rio Negro. Foi entregue a obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário. Ao investir na ampliação da cobertura (esgoto), o objetivo é prevenir doenças e impulsionar a cidade para universalização do serviço.

Além disso, foram implantados 17.485,64 metros de rede coletora; 1.221 novas ligações domiciliares e uma estação elevatória; e 2.711,11 metros de linha de recalque, sistema que transporta o esgoto da estação elevatória até a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).

Os bairros contemplados com essas obras foram Centro, Santa Fé, Bairro Alto, Cohab 2, Jd. Novo Horizonte e Santa Luzia.

“Alegria enorme entregar uma Estação de Tratamento de Esgoto da cidade. Antes a cobertura era 0% e agora já chega a 78%, rumo a universalização do serviço. Saneamento é saúde e estamos felizes em entregar estas obras”, afirmou o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm