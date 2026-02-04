SEJEL REAJUSTA CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Secretaria Municipal de Juventude, do Esporte e do Lazer (SEJEL) buscando viabilizar melhorias para o circuito de corrida de rua em São José do Seridó reajustou, ao longo desta semana, o percurso que será seguido durante a 1ª Corrida do Costureiro, que acontecerá no município, em 22 de maio, a partir das 16h30min.





Em virtude da pandemia de Covid-19 as vagas se limitarão a 150 participantes. A corrida terá 5km de extensão e os interessados em participar do evento deverão entrar em contato com Régia Sophia, através do (84) 98885.9101.





“Houve a necessidade de mudarmos a sinalização de 3km e 4km pois existia a possibilidade de acontecer o cruzamento dos atletas que estivessem nas duas extremidades da prova. A placa de 3 km, que anteriormente estava localizada na rua Dalva Cirne foi para a rua Pedro de Medeiros Brito, nas imediações da Escola Estadual Professor Raimundo Silvino da Costa. Já a placa de 4km mudou da rua Ludugero Alves da Costa para a avenida Justino Dantas”, destacou Pedro Henrique, titular da SEJEL.





PERCURSO ATUALIZADO





O percurso começará na Rua Miguel Berto, em frente ao supermercado Pyetro, no centro de São José do Seridó. Os atletas seguirão pela Rua Manoel Theodoro até a rua Pedro de Medeiros Brito. Na Pedro de Medeiros Brito o percurso entrará à direita e seguirá até a Rua Antônio Alves Pretinho. Na Antônio Alves Pretinho os atletas seguirão até a altura da avenida Justino Dantas e entrará a esquerda. Na Justino Dantas o percurso entrará à esquerda e seguirá até a marca de 1km.





Na marca de 1km os atletas irá seguir na rua João Quirino de Medeiros. Seguindo na João Quirino de Medeiros o percurso cumprirá etapas pelas projetadas do bairro Morada Nova. Após cumprir essa fase, no bairro Morada Nova, os atletas seguirão à Travessa Elias Vieira.





Na Travessa Elias Vieira, na altura da placa de 2km, o percurso seguirá à direita na rua Manoel Theodoro. Novamente na Manoel Theodoro os atletas seguirão até a travessa José Hipólito, onde entrarão à esquerda e, logo em seguida, entrarão novamente à direita para continuar na rua Manoel Theodoro. Novamente na rua Manoel Theodoro o percurso seguirá até a travessa João Galvão, onde entrará à esquerda e seguirá até a rua Treze de Maio.





Na rua Treze de Maio os atletas seguirão e retornarão à travessa Elias Vieira. Na Elias Vieira o percurso entrará à direita e, logo em seguida, à esquerda, entrando na Rua Dalva Cirne. Na Dalva Cirne os atletas seguirão novamente até a rua Pedro de Medeiros Brito onde entrarão à direita.





Chegando até a placa de 3km, ainda na Pedro de Medeiros Brito, o percurso seguirá até a rua Ludugero Alves da Costa. Na Ludugero Alves da Costa, em frente da igreja de Nossa Senhora da Luz, os atletas entrarão à esquerda e seguirão até a rua Francisco Dantas. Na Francisco Dantas o percurso segue até a rua Cícero Dantas. Na Cícero Dantas o percurso segue à direita até os atletas chegarem novamente na avenida Justino Dantas.





Na Justino Dantas, os atletas entrarão à esquerda e seguirão até a marca dos 4km. Após cruzar esta etapa o percurso da prova seguirá à esquerda, nas ruas Manoel dos Anjos e Dalva Cirne, até a altura da rua Pedro Medeiros Brito. Mais uma vez na Pedro de Medeiros Brito os atletas entrarão à direita e seguirão, novamente, até a rua Manoel Theodoro.





Neste trecho final os atletas entrarão à direita na rua Manoel Theodoro e seguirão até a Rua Miguel Berto, chegando na marca dos 5km.