João Azevêdo prestigia desfile do artesanato e destaca desenvolvimento do segmento na Paraíba — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo prestigiou, na noite desse sábado (31), o Desfile Tramas Arretadas — A passarela da moda paraibana”. O evento ocorreu na Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa, e celebrou uma série de ações do Governo para fortalecer e inovar o artesanato paraibano, segmento que tem gerado renda para centenas de famílias no Estado.

Ao chegar ao Espaço Cultural, o chefe do Executivo estadual destacou os investimentos do Governo no fortalecimento do artesanato paraibano. “Os investimentos que temos feito no artesanato da Paraíba, verdadeiramente, têm transformado esse segmento. Em 2019, por exemplo, foi um desfile apenas da renda renascença e, a partir dali, um movimento se fortaleceu em todas as tipologias. Um exemplo disso é que hoje temos um desfile belíssimo, não só com a renda renascença, mas com o macramê, o crochê e o labirinto”, afirmou.

“Eu não tenho dúvidas de que, assim como ocorreu com a renda renascença, que se desenvolveu — em 2019, assim que fez o desfile, Ronaldo Fraga foi convidado para apresentar aquela coleção na São Paulo Fashion Week —, também vai ocorrer com as outras tipologias. A participação do macramê na noite de hoje é fruto da homenagem que fizemos no Salão do Artesanato de Campina, ano passado. É preciso entender que o artesanato é cultura, faz parte da nossa história, mas precisa gerar renda, para servir de estímulo para que essa história siga sendo contada — e temos feito todos os esforços nessa direção”, acrescentou João Azevêdo.

A primeira-dama e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins, disse que o desfile resume uma caminhada, iniciada em 2019. “Ainda nas primeiras visitas com toda a equipe do PAP, pude perceber que era necessário tomar algumas medidas para fortalecer o nosso artesanato. Por isso, o sentimento é de muita alegria por esse grande desfile, não só com coleção da renda renascença, mas também do crochê, do labirinto e do macramê. Esse momento vai produzir ainda mais frutos”, comentou.

Opinião também compartilhada pela segunda-dama Camila Mariz. “Aqui temos grandes estilistas brasileiros e o nosso artesanato como carro-chefe desse grande evento. Foi o compromisso da nossa presidente de Honra, Ana Maria Lins, do governador João Azevêdo e do vice-governador Lucas Ribeiro que trouxe o artesanato para um momento como esse”, completou pouco antes do desfile, prestigiado pela presidente da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), Naná Garcez; pela gerente do Museu Casa de José Américo, Janete Rodriguez; pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PB), Herminegilda Leite; e pela desembargadora Fátima Bezerra Cavalcanti, entre outras autoridades e personalidades da moda e do universo cultural como um todo.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, foi enfática ao descrever a noite deste sábado para o artesanato paraibano. “É um momento de celebração de todas as ações que a gestão do governador João Azevêdo e do nosso vice Lucas Ribeiro tem adotado para consolidar esse segmento tão importante na geração de renda, que tem se inovado sem abrir mão da sua autenticidade, da sua identidade — por isso mesmo, o nosso artesanato tem sido respeitado, conquistado mercado.”

O secretário de Estado da Cultura (Secult), Pedro Santos, também evidenciou o fato de o artesanato estar se consolidando como um importante segmento econômico. “Nesses últimos anos, o artesanato tem recebido uma atenção especial da gestão do governador João Azevêdo. Pela Secretaria da Cultura, podemos destacar que, ano passado, o artesanato paraibano esteve presente na temporada do Brasil na França. E uma noite como essa resume bem o valor que tem sido dado ao artesanato, que tem mudado a vida de tantas famílias em todas as regiões do Estado”, comentou.

A gestora do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Marielza Rodriguez, observou que a visibilidade que o artesanato paraibano tem conquistado é o resultado de uma política pública efetiva. “Esse desfile é o coroamento de uma política pública efetiva que vem sendo implementada no Estado da Paraíba desde 2019. No ano passado, em parceria com o Sebrae, capacitamos todas essas artesãs com designers renomados. É uma satisfação enorme, porque aqui estão as artesãs que, em cocriação, fizeram todo esse lindo trabalho, e a sociedade para ver todo esse trabalho, que vai gerar muitos frutos além daqueles que estamos imaginando”, disse.

Noite de celebração — Ao todo, cinco coleções foram apresentadas, resultado de uma série de capacitações do Governo da Paraíba ao longo do ano passado, em parceria com o Sebrae e prefeituras municipais. O desfile foi aberto com a coleção da renda renascença, “Paraíba — Meu amor”, fruto do encontro de Renato Imbroisi com o Cariri paraibano após 20 anos.

Com o autorretrato confeccionado em renda renascença erguido à altura do rosto, as artesãs rendeiras foram as grandes estrelas da primeira coleção apresentada, numa Praça do Povo lotada. “Sem dúvida, isso vai se espalhar e vamos ter o Brasil querendo ver quem faz e como faz”, acrescentou Renato Imbroisi.

Roberto Meireles, diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Moda (ABPModa) e responsável pela consultoria das artesãs macramistas, destacou a importância do momento para fortalecer o artesanato paraibano como um todo. “Nós temos dois componentes nessa história: o visível, que são as peças produzidas, a festa e a comemoração; e também os componentes invisíveis, que são representados pela mudança de mentalidade, pela mudança de postura, de comportamento que acontece nas próprias artesãs, que passam a valorizar o trabalho coletivo, que passam a entender o espaço que existe entre o tradicional e a inovação, que ambos podem e precisam ser conciliados, para promover acesso a mercado — não adianta passar 40 anos seguidos fazendo a mesmo coisa”, disse.

A artesã Sandovânia Bertulino aceitou o desafio de desenvolver uma coleção de macramê, com Haendel Melo, produtor do desfile, com alunos da ECIT do município de Alcantil. “A apresentação dessa coleção em cocriação com esses alunos me deixa muito feliz, porque repassei tudo o que eu sabia do início mesmo. E acho que o público vai gostar do resultado”, externou.

O terceiro momento da noite foi da Coleção “Jardim de Labirintos”, de Lu Azevedo e as labirinteiras de Ingá. Quase encerrando a noite, foi apresentada a Coleção “Arrochando mais”, resultado das oficinas de Ana Sudano, Carol Teixeira, Roberto Meireles e as macramistas de João Pessoa, Campina Grande e Araruna.

A noite foi encerrada com a coleção “Lar Jedos”. “Essa coleção nasceu a partir do desafio de trazer para o crochê toda a beleza do Lajedo do Marinho — pássaros, pedras, árvores. Vamos ver o que elas fizeram”, convidou Ronaldo Fraga no vídeo de apresentação. Pelos aplausos do público, as artesãs superaram o desafio.