Emlur orienta visitantes e comerciantes durante ações educativas do ‘Amigos da Praia’

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) intensificou, neste fim de semana, as ações educativas desenvolvidas pela equipe da Divisão de Educação Ambiental, como parte do programa Amigos da Praia, levando informação, conscientização e atividades culturais a moradores, visitantes e comerciantes de João Pessoa.

Neste domingo (1º), a iniciativa foi realizada na Praia do Sol, com abordagens educativas voltadas à preservação do meio ambiente, ao descarte correto de resíduos e à importância da limpeza urbana para a saúde pública e o bem-estar coletivo. A ação contou com a interação direta da equipe com o público, reforçando práticas sustentáveis no dia a dia.

No sábado (31), a Emlur também promoveu ações por meio da tenda itinerante, instalada no Largo da Gameleira, em Tambaú. No local, o público conheceu mais sobre educação ambiental de forma lúdica e participativa. A programação contou ainda com a apresentação do Baticumlata, grupo musical da Emlur que utiliza materiais reaproveitados na confecção de instrumentos, demonstrando, na prática, o potencial da reutilização de resíduos.

Além disso, servidores da Divisão de Artes da Emlur apresentaram peças confeccionadas a partir de materiais descartados, unindo criatividade, arte e sustentabilidade, como forma de estimular a reflexão sobre consumo consciente e reaproveitamento.

Programação – Já no próximo sábado (7), a Emlur realiza o encerramento do programa Amigos da Praia, às 9h, no Busto de Tamandaré, consolidando mais uma etapa das ações educativas voltadas à preservação das praias e à conscientização ambiental da população.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, as ações refletem o cuidado e a atenção especial da gestão municipal com a limpeza urbana e o meio ambiente. “A Prefeitura de João Pessoa tem um compromisso permanente com a limpeza da cidade e com o bem-estar da população. Por meio do programa Amigos da Praia, buscamos alertar que cada cidadão também tem um papel fundamental nesse processo, desde o descarte correto dos resíduos até o cuidado com os espaços públicos e com o meio ambiente”, destacou o superintendente.

A Emlur ressalta que o programa Amigos da Praia integra um conjunto de ações permanentes da autarquia, unindo educação ambiental, cultura e serviços de limpeza urbana para promover uma cidade mais limpa, sustentável e acolhedora.