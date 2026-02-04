Equipes de Pernambuco visitam Escritório Social da Paraíba — Governo da Paraíba

quarta-feira, fevereiro 4, 2026
A equipe do Patronato de Pernambuco e a coordenadora do Escritório Social Municipal de Caruaru visitaram, na tarde desta quinta-feira (29), o Escritório Social da Paraíba, em João Pessoa. O objetivo foi conhecer a atuação da unidade paraibana e trocar experiências, visando à futura implantação do Escritório Social Estadual em Recife.

O Patronato Penitenciário de Pernambuco é um órgão de execução penal, cujo objetivo é prestar assistência jurídica, psicossocial, educacional e de empregabilidade à pessoa egressa, promovendo a reintegração social, além de acompanhá-la no cumprimento da pena.

Antes da implementação do Escritório Social, alguns estados contavam com o Patronato. Diferente do Escritório Social, que possui adesão voluntária, o comparecimento ao Patronato é obrigatório para os reeducandos, que devem se apresentar diariamente e assinar a presença mensalmente. Além disso, o Escritório Social é mais abrangente em seus atendimentos — englobando saúde mental, moradia, assistência social e empregabilidade —, enquanto o Patronato é voltado predominantemente ao trabalho.

​Segundo a Gerente Administrativa do Patronato de Pernambuco, Priscilla Cabral Barbosa, a visita possibilitou um entendimento mais aprofundado sobre a metodologia de atuação do Escritório Social, evidenciando a importância de um atendimento integrado, humanizado e articulado com a rede de políticas públicas.

Priscila Cabral deixou sua impressão sobre a visita: “Fomos acolhidos de forma atenciosa pela gerência e pela equipe técnica, que se mostraram disponíveis para o diálogo, a troca de experiências e o compartilhamento de informações, tornando o encontro produtivo e enriquecedor.”

A gerente executiva do Escritório Social da Paraíba, Anna Paula Batista, falou sobre o encontro entre os órgãos e a satisfação em receber os vizinhos de Pernambuco: “É sempre uma alegria receber as equipes que nos visitam de outros estados e ficamos honrados em compartilhar nossas experiências e trabalhos”.

Ascom Escritório Social

Texto e fotos: Juvinete de Lourdes

